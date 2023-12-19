Стало известно, как россияне будут проводить новогодние праздники

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Совместный опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 55% россиян намерены на новогодних праздниках встретиться с родными и друзьями, 30% планируют чтение книг и просмотр кино.
Кроме этого, россияне планируют в новогодние праздники уделить время прогулкам по городу, своему здоровью, спорту, поиску подработок в праздничные дни, театру, а также изучению новых навыков и профессий.
Как передаёт RT, в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов из всех регионов страны.
Ранее опрос ВЦИОМ продемонстрировал, что россияне на Новый год планируют потратить в среднем более 54 тыс. рублей.
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Как передаёт RT, в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов из всех регионов страны.
«В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 067 рублей», – приводит АГН «Москва» текст исследования.
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Мелисса Тимофеева