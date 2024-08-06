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Названо самое популярное приложение среди россиян

«VK Видео» является самым скачиваемым приложением в РФ
06 августа 2024, 17:59
Фото: istockphoto/fizkes

Фото: istockphoto/fizkes

«VK видео» стало самым популярным и скачиваемым приложением в РФ на фоне проблем с видеохостингом YouTube. Это следует из данных, приводимых в Google Play и AppStore. Журналистам ТАСС подтвердили информацию в VK. Кроме того, популярностью сейчас пользуется Rutube и «Дзен».


Известно, что рост скачивания и установки «VK видео» вырос в 4,5 раза относительно среднемесячных показателей.

Недавно в России начались проблемы с видеохостингом YouTube. В Госдуме отмечали, что иностранная платформа нарушает российское законодательство, поэтому ее загрузку замедлят в России. Упоминались ПК-версии. Таким образом, подчеркнули в парламенте, Россия перейдет от уговоров к действиям.

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Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники
06 августа 2024, 18:27

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Жители Подмосковья сдали на площадки «Мегабак» за первое полугодие 2024 года порядка 800 тонн старой бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Каждый житель региона может сдать ненужные бытовые приборы в пункты приёма «Мегабак» недалеко от дома. Экологический проект был запущен для удобства жителей в 2019 году. Сегодня в Подмосковье открыто уже более 60 пунктов, в 20 из которых можно обменять старые вещи и технику на деньги», – отметили в министерстве.
Там также назвали топ-3 площадок по количеству собранных бытовых отходов. Это городские округа Королёв с общим объемом вторичного сырья 455 тонн, Дмитровский (78 тонн) и Егорьевск (31 тонна).

В ведомстве напомнили, что на всех площадках установлены контейнеры для раздельного сбора крупногабаритных отходов. В пункты приёма можно также сдать бумагу, картон, стекло, пластик, бутылки, книги, батарейки и лампы.

Адреса площадок «Мегабак» можно найти на сайте проекта.

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#минчистоты
#мегабак
#подмосковье
#московская область
#экология
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Капремонт подмосковной гимназии им. Подольских курсантов завершат через год
06 августа 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт начался 1 августа в здании гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, в настоящее время на объекте, построенном в 1937 году, проводятся демонтажные работы. Закончить ремонт планируется в августе 2025 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте работают десять человек. Ведётся демонтаж внутренних конструкций: дверей, окон, полов и потолков», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта в здании гимназии заменят кровлю, обновят входные группы и фасад, а также потолки и лестницы, поставят новые окна и двери, заменят все инженерные сети и оборудование, проведут отделку помещений. В классах установят новую мебель и технику. Кроме того, в рамках капремонта благоустроят пришкольную территорию.

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#подольские курсанты
#климовск
#гимназия
#школа
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
#капитальный ремонт
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Риэлтор Барсуков объяснил, почему цены на новостройки не смогут снижаться
Риэлтор Барсуков назвал ерундой прогнозы о снижении цен на новостройки
06 августа 2024, 17:53

Фото: iStock/Ershov_Maks

Эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявил, что прогнозы аналитиков и снижении цен на новостройки в России нереалистичны.
«Это полная ерунда, никаких предпосылок к этому я не вижу. Снижения цен в массовом порядке не может быть. Единственное, что может произойти — где-нибудь проскочит какой-нибудь интересный вариант, но в массовом порядке снижение цен на новостройки, тем более на 20 и более процентов, невозможно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барсуков.

До этого финансовый эксперт Ксения Аверс объяснила решение о запрете строительства микростудий в Москве, принятое мэром города Сергеем Собяниным. Она отмечала, что такое ограничение оправдано и верно.

«Большие дома, где студий больше 15-2%, со временем перерастают в «гетто». Там низкая цена, живут не очень состоятельные люди, растёт преступность, недоброжелательность и т. д. Люди друг друга не знают в таких домах. Со всех точек зрения принятое решение правильное для выравнивания рынка, регуляции доходности застройщиков», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Аверс.

Ранее В Москве запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров.

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#рф
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Подмосковье обновило рекорд по низкому уровню безработицы
06 августа 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в России. Кроме того, регион лидирует по этому показателю в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития со ссылкой на данные Росстата.
«Сегодня в регионе регистрируемый уровень безработицы составляет 0,1%. Это рекордно низкий показатель. В Подмосковье для безработных предлагают свыше 72 тыс. вакансий. Наибольший запрос у работодателей – в производственной сфере. Это более 25 тыс. открытых позиций», – уточнила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в ведомстве, в аналогичный период прошлого года безработица составляла 0,3%.

В министерстве напомнили, что в регионе доступны меры поддержки для жителей, ищущих работу. Это выплата на открытие собственного дела, переобучение на новую профессию, курсы профориентации и ярмарки вакансий и многое другое.

Найти подходящую работу можно на портале.

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#росстат
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Более 160 домов в Подольске в этом году снабдят индивидуальными тепловыми пунктами
Более 160 домов в Подольске снабдят индивидуальными тепловыми пунктами
06 августа 2024, 17:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Свыше 160 домов в городском округе Подольск планируют в этом году оснастить индивидуальными тепловыми пунктами. Это снизит теплопотери в случае аварии на трубопроводе за счёт уменьшения давления на тепловых сетях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который осмотрел один из таких пунктов на улице Большой Серпуховской.
«Наша задача – максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно подавать тепло на верхние этажи, регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении. Автоматическая система по температуре наружного воздуха сама решает, какую температуру подавать в квартиры. Всё это позволяет экономить деньги и тепло, более рационально расходовать ресурсы», – рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что Воробьёв осмотрел котельную в подольском микрорайоне Шепчинки и объявил, что её реконструируют к отопительному сезону.

В этом году в округе обновят ещё две котельные – в микрорайонах Климовск и Парковый. Кроме того, капитально отремонтируют около 30 км теплосетей. Работы в основном коснутся Климовска, Паркового, Шепчинок, Межшоссейного, Центрального и Ново-Сырова.

В последнем к тому же построят почти 600 м новых теплосетей, это позволит ввести дополнительные мощности и обеспечить теплом самые отдалённые дома.

Как рассказал директор МУП «УК Подольск» Владимир Шабалдас, всего в городском округе насчитывается 1990 многоквартирных домов, из них 1585 – в управлении МУП. Около 600 МКД имеют возраст от 50 до 70 лет. Износ внутренних инженерных сетей в них составляет около 70%. Сейчас идёт активная работа по подготовке многоквартирных домов к зиме.

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#тепло
#реконструкция
#мкд
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«Боевые бомжи»: стало известно о методах Пригожина по набору в ЧВК «Вагнер»
Бывший боец «Вагнера» рассказал о методах Пригожина по набору в ЧВК
06 августа 2024, 17:15

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принципиально брал в свою команду тех, кто отбывал наказания около 20 лет за серьезные преступления. Те, кто сидел за «бытовуху», его не интересовали.
Об этом рассказал экс-боец организации в беседе с изданием «Царьград». Собеседник лично отбывал 28 лет, первый бой у него состоялся в Луганске за местную автозаправку, все было удачно. После этого «Вагнеровцы» изменили к нему отношение, и он стал для них «своим».

Штурмовиков звали «боевыми бомжами», поскольку они не имели шевронов и опознавательных знаков. ЧВК «Вагнер» принимала участие в зоне спецоперации на Украине, а также в Сирии и других конфликтах.

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#россия
#вагнер
#новости
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В России стартовал проект «Бизнес.Наставник» для молодёжи
06 августа 2024, 16:59

Фото: iStock/FabrikaCr

Проект «Бизнес.Наставник», нацеленный на создание и развитие сообщества молодых предпринимателей, стартовал в России, его реализует Росмолодёжь совместно с общероссийским Центр содействия молодым специалистам, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Мероприятия в рамках проекта «Бизнес.Наставник» трека «Росмолодёжь.Бизнес» будут проводиться с 5 августа по 1 декабря 2024 года в гибридном формате — дистанционно с очными мероприятиями», — говорится в сообщении.
Участники проекта делятся на две категории: «Наставник» и «Наставляемый». Наставником может стать участник от 18 до 35 лет, нацеленный на передачу своих знаний и опыта начинающим предпринимателям. Наставляемый — это участник от 14 до 35 лет с запросом на менторское сопровождение.

Всего в проекте примут участие около 900 опытных и начинающих молодых бизнесменов.

Подробная информация о проекте размещена по ссылке.

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#россия
#предприниматели
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Аномально и изнуряюще: Синоптик рассказала о погоде в августе
Синоптик Позднякова: в августе температура может достичь 30°C
06 августа 2024, 16:52

Фото: iStock/DOF

Август начался дождливо, но жители Москвы и Подмосковья продолжают надеяться и ждать возвращения тепла и даже жары, чтобы сохранить в себе летнее настроение.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что аномальной жары ожидать не стоит, однако температура может приблизиться к 30°C.

«Прямо аномально жарко не будет, а то, что максимальная температура в середине месяца сможет достигнуть отметки 30 — вполне вероятно. Модели долгосрочных прогнозов погоды не исключают такое развитие синоптических процессов. Но изнуряющей жары ждать не стоит, потому что высота солнца значительно ниже, чем она была в июне и июле, поэтому жара мы можем даже не заметить», — сказала эксперт.

Она также подробно рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Московкой области в августе.

«Пока у нас пониженное атмосферное давление, а начиная с 12 числа погода будет постепенно определять область повышенного атмосферного давления, то есть дождей будет значительно меньше. Ночная температура останется примерно на уровне 11-16°C, а дневная будет превышать отметку 25°C», — поделилась специалист.

По ее словам, жаркая погода в августе не является чем-то удивительным, потому что это замечалось в истории и ранее.

«Каждый пятый год у нас в августе месяце наблюдается хотя бы один день, когда температура превышает отметку 30°C. В 2010 году экстремальная жара в августе длилась 9 суток подряд», — рассказала специалист.

Татьяна Позднякова уточнила, что приближающаяся комфортная августовская погода продлится 4-5 дней, которые выпадут как раз на выходные, однако 10 и 11 августа обещают быть дождливыми и неблагоприятными.

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#прогноз погоды
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Воробьёв назвал срок реконструкции котельной в подольском микрорайоне Шепчинки
06 августа 2024, 16:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Котельную в подольском микрорайоне Шепчинки реконструируют к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приехавший проверить ход работ по подготовке домов к зиме.
Котельная обеспечивала теплом 52 многоквартирных дома и пять социальных объектов. Ей уже полвека, она устарела и не справлялась с нагрузкой. Поэтому было решено провести полную модернизацию. В Шепчинках глава региона также встретился со старшими по домам.
«В этом микрорайоне изношенный жилой фонд и системы теплоснабжения. Наша задача – к середине сентября подготовить к работе четыре котла в котельной и сети. Качественное теплоснабжение состоит из трёх слагаемых: когда работает котельная, когда теплосети надёжные и когда внутридомовые инженерные сети – на соответствующем уровне. Как бы не блестел котёл, какими бы ни были красивыми трубы, крайне важно, чтобы всё, что в доме, также не было устаревшим», – пояснил губернатор.
Он добавил, что котельная строится с перспективой комплексного развития территории, а жильцов аварийных домов будут расселять.

В январе во время сильных морозов в Шепчинках случилось несколько аварий. Объекты были оперативно переключены на новую котельную, пострадавшие квартиры отремонтировали, а желающим выплатили компенсации.

Реконструируемая котельная значительно увеличит мощность и обеспечит теплом дополнительные дома и соцобъекты. Там уже залили фундамент и сейчас монтируют оборудование, опорные конструкции, трубопроводы, подводящего газопровода. Кроме того, начались подготовительные работы для прокладки высоковольтного электрокабеля.
«Мощность котельной вырастет до 60 гигакалорий в час, ранее она составляла всего 12 гигакалорий. За счёт этого мы сможем надёжно обеспечить подачу тепла рассказал гендиректор АО «Мытищинская теплосеть», председатель Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» Андрей Осин.
Он добавил, что уже демонтировано всё старое оборудование, его заменили на новое. Установили три из четырёх современных котлов, а также насосные группы, новую станцию химводоподготовки. К пуско-наладочным работам планируется приступить 15 сентября. До начала отопительного сезона объект должен быть полностью готов к эксплуатации.

Воробьёв также осмотрел центральный тепловой пункт на улице Народной. Туда от котельной ПТЭК проложили тепломагистраль, и тепло и горячая вода стали поступать на весь микрорайон.

Также губернатор проверил, как идёт обновление сетей внутри жилых домов, подготовка подвалов к зиме, работа с управляющими и обслуживающими организациями, подбор рабочих и слесарей. Сейчас в Подольске действуют 10 аварийных бригад. Осенью планируют сформировать 30 таких групп.

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#московская область
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