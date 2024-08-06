Названо самое популярное приложение среди россиян

Фото: istockphoto/fizkes
«VK видео» стало самым популярным и скачиваемым приложением в РФ на фоне проблем с видеохостингом YouTube. Это следует из данных, приводимых в Google Play и AppStore. Журналистам ТАСС подтвердили информацию в VK. Кроме того, популярностью сейчас пользуется Rutube и «Дзен».
Известно, что рост скачивания и установки «VK видео» вырос в 4,5 раза относительно среднемесячных показателей.
Недавно в России начались проблемы с видеохостингом YouTube. В Госдуме отмечали, что иностранная платформа нарушает российское законодательство, поэтому ее загрузку замедлят в России. Упоминались ПК-версии. Таким образом, подчеркнули в парламенте, Россия перейдет от уговоров к действиям.
Читайте также:
YouTube не показывает видео почти во всех браузерах в РФ
Депутат Госдумы Диденко предрёк скорую блокировку Google в России
Популярность YouTube в России продолжает расти на фоне замедления сервиса
Никита Кротов