YouTube не показывает видео почти во всех браузерах в РФ

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Видеохостинг YouTube не воспроизводит видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в десктопной версии на территории РФ, сообщает ТАСС. По информации других изданий, видео нельзя было запустить на Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser.
Юзеры из России столкнулись с массовыми перебоями 1 августа, видеопоток даже останавливался. Высокое качество видео сейчас доступно на десктопной версии Safari и «Яндекс-браузера».
Ранее сообщалось, что YouTube в России замедлят по причине многочисленного нарушения российского законодательства зарубежным ресурсом. В первую очередь, это касалось ПК-версий.
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Никита Кротов