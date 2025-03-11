Названо самое востребованное элитное жилье Москвы

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Ситихаусы стали самым востребованным элитным жильем Москвы в начале 2025 года, цена одного «квадрата» в них достигла 2,3 млн рублей. К соответствующим выводам пришло исследование Sminex. При этом самой дорогой элитной недвижимостью, как отмечается, стали пентхаусы.
«Ситихаусы — двух- или трехэтажные квартиры с патио, отдельным входом через лобби или с улицы. Этот формат дает жителям высокий уровень приватности и комфорт загородной жизни. С декабря 2024 года покупатели приобрели пять таких лотов. Их доля на рынке составляет 3,4%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.В то же время аналитик Совкомбанка Михаил Васильев поделился прогнозами по снижению ключевой ставки ЦБ в 2025 году. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что к декабрю ее значение должно достигнуть 20%, а последующее снижение стоит ожидать уже в 2026 году.
«При этом он не исключил и альтернативный сценарий — с более ранним и резким снижением ключевой ставки до 13–18% к концу 2025 года, если будет прогресс в переговорах России и США или значительное замедление экономики и инфляции», — отмечает издание.Читайте также:
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