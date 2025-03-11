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Названо самое востребованное элитное жилье Москвы

Исследование: ситихаусы стали самым востребованным элитным жильем в Москве
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Ситихаусы стали самым востребованным элитным жильем Москвы в начале 2025 года, цена одного «квадрата» в них достигла 2,3 млн рублей. К соответствующим выводам пришло исследование Sminex. При этом самой дорогой элитной недвижимостью, как отмечается, стали пентхаусы.
«Ситихаусы — двух- или трехэтажные квартиры с патио, отдельным входом через лобби или с улицы. Этот формат дает жителям высокий уровень приватности и комфорт загородной жизни. С декабря 2024 года покупатели приобрели пять таких лотов. Их доля на рынке составляет 3,4%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В то же время аналитик Совкомбанка Михаил Васильев поделился прогнозами по снижению ключевой ставки ЦБ в 2025 году. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что к декабрю ее значение должно достигнуть 20%, а последующее снижение стоит ожидать уже в 2026 году.
«При этом он не исключил и альтернативный сценарий — с более ранним и резким снижением ключевой ставки до 13–18% к концу 2025 года, если будет прогресс в переговорах России и США или значительное замедление экономики и инфляции», — отмечает издание.
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Четверть россиян намерены оформить самозапрет на кредиты
11 марта 2025, 16:14

Фото: iStock/A stockphoto

Четверть опрошенных россиян намерены оформить самозапрет на кредиты в ближайшее время. К соотвествующим выводам пришло исследование «Финансы Mail». При этом, как отмечается, практически половина респондентов (42%) уже активировали функцию запрета на оформление кредитов.
«Позитивно нововведение оценивают подавляющее большинство россиян — 80% участников опроса заявили, что эта мера поможет борьбе с мошенниками. Еще 9,5% респондентов отметили, что самозапрет снизит риск чрезмерного роста долговой нагрузки. 4% считают, что самозапрет помешает взять кредит в случае острой необходимости», — пишет «Газета.Ru», изучившая итоги исследования.
Вместе с тем появились сообщения, что некоторые граждане стали оформлять самозапрет, а после брать в этот же день кредит, чтобы затем отказываться от возвращения долга под предлогом этого самого самозапрета. В беседе с RT адвокат Мария Ярмуш указала, что такие махинации являются мошенничеством и уголовно наказуемы. Подобных предприимчивых россиян, по ее мнению, признают виновными, так как «здесь налицо будет состав преступления».
«Наказание может варьироваться от штрафа 120 тыс. рублей, могут быть обязательные работы. Но если суд сочтет, что наказание должно быть связано с лишением свободы, то там до двух лет лишения свободы», — предупредила юрист.
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Аллерголог объяснила, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ
Аллерголог Бондаренко: зуд в глазах является основным симптомом аллергии
11 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/Jevtic

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о раннем начале сезона аллергии. Из-за теплой зимы и небольшого снежного покрова в начале марта началось цветение березы, что вызывает в организме различные острые реакции.
Врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказала о первых симптомах весенней аллергии.

«В настоящий момент уже началось цветение ольхи, а это дерево семейства букоцветных — одной группы с березой, и при развитии аллергии на пыльцу такого семейства может появляться зуд в глазах, слезотечение, насморк, заложенность носа, частое чихание, даже кашель в некоторых случаях», — рассказала она.

По ее словам, для точного определения аллергии стоит обратиться к доктору, который подберет симптоматическую терапию, и на качестве жизни недуг будет отражаться минимально.

«Может быть такое, что симптомы развиваются остро, и тогда человек может решить, что он заболел ОРВИ. Но чаще всего при сезонных заболеваниях зуда в глазах и носу не будет. Нужно сдать анализы: мазок из носа и общий анализ крови», — добавила врач.

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#аллергия
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Сбер приглашает россиян принять участие в конкурсе «Цифровой марафон»
11 марта 2025, 14:16

Фото: istockphoto / Tippapatt

В России стартовал всероссийский конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон», организованный Сбером при поддержке «Школы 21» и компании «Нетология», сообщает пресс-служба организации. Регистрация открыта для всех граждан страны от 18 лет и продлится до 23 марта 2025 года.
Конкурс направлен на развитие цифровых компетенций и включает четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, цифровой диктант и очный финал в Москве. Участники смогут освоить программирование, анализ данных, кибербезопасность и другие направления.

Мероприятие предназначено для оценки и развития навыков в сфере цифровых технологий, алгоритмического мышления, работы с данными и искусственным интеллектом, а также для углублённого изучения одного из популярных языков программирования на выбор: Python, Java, JavaScript, Go, C# и других.

Призовой фонд конкурса составляет 3 млн рублей, победители получат денежные призы, умные устройства и возможность пройти обучение от Сбера.

Подать заявку можно на сайте проекта.

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Стало известно, что грозит блогерше Митрошиной
Юрист Соловьев: блогерше Митрошиной грозит до семи колонии
11 марта 2025, 12:34

Александра Митрошина (фото: Telegram @mitroshinablogging)

Задержанной блогерше Александре Митрошиной грозит до семи лет колонии, хоть она и полностью погасила недоимку после уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом заявил профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, девушке может помочь только полное сотрудничество со следствием и помощь в поимке сообщников.
«Что это за схемы? Это использование цепочек ИП, это дробление бизнеса на разные части, это увод платежей в иные юрисдикции: Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и так далее. Все эти схемы есть. Это уход в крипту, когда через криптокошельки все пытаются легализовать... Это тяжкое преступление, в особо крупном размере. Наказание до 7 лет лишения свободы», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь юрист Дмитрий Кваша раскрыл, почему недостаточно просто погасить долг перед налоговой. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист указал, что ситуацию усугубляет то, что были выявлены именно грубые нарушения налогового законодательства, а сама блогерша скрывалась от следствия, ее пришлось объявлять в розыск и задерживать.
«Выгодно сказать, что [Митрошина] будет заключать сделку со следствием. Но сделка со следствием предполагает, что человек должен все факты и события преступления раскрыть по максимуму, а также сдать других лиц, которые могли быть к этому причастны. В таком случае следствие может назначить более мягкое наказание», — объяснил Кваша.
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Дожди и заморозки: стало известно, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Синоптик Шувалов: во вторник, среду и пятницу в Москве ожидаются дожди
11 марта 2025, 11:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Во вторник, среду и пятницу в Москве ожидаются небольшие по продолжительности дожди. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, погода в столице всю неделю будет на уровне от +11 до +13 градусов.
«Всю неделю 11... 13 °С. Ветер будет южный и юго-западный. Во вторник, среду и пятницу ожидаются не очень продолжительные дожди. <…> 16-го числа дневная температура опустится до 4 °С, а 17-го может быть небольшой снег и -2 °С», — спрогнозировал метеоролог в беседе с RT.
Однако далеко не во всей России ожидается столь стабильная погода. К примеру, в Кемеровской области сильные морозы отступать не собираются, сообщает «Сiбдепо». В ночь на 12 марта похолодает местами до -23 градусов, а днем потеплеет вплоть до 4.
«13 марта, в четверг, местами похолодает до -26 градусов, днем может потеплеть до -1, 4. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в горах местами небольшой снег», — отмечает издание.
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