Названо время дня, когда солнце наиболее опасно
Солнечные ожоги повышают риски развития рака кожи, поэтому лучше избегать солнце в часы его наибольшей активности: с 11 до 16 часов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.
По ее словам, с 11 до 16 часов ультрафиолетовый индекс достигает максимума, и получить ожог можно всего за 15–20 минут, особенно на пляже или в горах. В этот период лучше находиться в тени и использовать одежду и головные уборы. Шляпа с широкими полями или панама защищают нос и уши лучше, чем кепка с небольшим козырьком.
Особенно важно соблюдать эти рекомендации для людей со светлой кожей и детей: у светлокожих риск развития меланомы выше, а солнечные ожоги в детстве могут увеличить вероятность рака кожи в будущем, подчеркнула Новикова.
Также необходимо применять солнцезащитный крем. Часто забывают наносить его на уши, нос, линию роста волос, кожу вокруг глаз и губы — именно в этих зонах дерматологи чаще всего обнаруживают ранние признаки рака кожи, отметила врач.
Солнечный ожог — это не просто покраснение кожи. Это серьезное повреждение клеток, которое организм старается восстановить. Если таких повреждений много и они возникают регулярно, возрастает риск ошибок при восстановлении клеток, что может привести к злокачественным изменениям, заключила медик.
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