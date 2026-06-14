Названо время дня, когда солнце наиболее опасно

14 июня 2026, 10:54

Врач Новикова: солнце наиболее опасно для кожи днем с 11 до 16 часов

Фото: iStock/Marko_Marcello

Солнечные ожоги повышают риски развития рака кожи, поэтому лучше избегать солнце в часы его наибольшей активности: с 11 до 16 часов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.