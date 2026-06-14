Врач назвала самую полезную рыбу
Рыба — это ценный продукт, который помогает компенсировать недостаток белка и содержит омега-3 и витамин D. Врачи рекомендуют выбирать морскую жирную рыбу, но при этом учитывать индивидуальные особенности организма и образ жизни. Об этом сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
Если вы стремитесь к получению чистого белка и хотите максимально снизить калорийность рациона (например, для похудения или сушки), обратите внимание на треску, минтая и судака. Эти «речные» или белые морские рыбы отличаются низким содержанием жира, отметила Смирнова.
Однако если ваша цель — поддержать здоровье мозга, сосудов и сердца, то нужно учитывать другие аспекты. Дикий лосось, такой как семга, форель и горбуша, является рекордсменом по содержанию омега-3. При этом предпочтение следует отдавать дикому лососю, а не выращенному на фермах, так как в последнем могут содержаться антибиотики, красители и другие добавки.
Среди недооцененных источников полезных веществ выделяются скумбрия и сельдь. Они доступны по цене, богаты омега-3, витамином D и селеном, при этом почти не накапливают ртуть, что делает их безопасными для употребления. Именно эти виды рыбы многие врачи считают лучшими по соотношению «польза/безопасность», подчеркнула нутрициолог.
Бюджетным суперфудом можно назвать сардины в собственном соку. Употребление их вместе с костями позволяет дополнительно получить кальций. Речная рыба, такая как карп, карась и толстолобик, практически не содержит омега-3 и представляет собой источник белка и основу для наваристого бульона, заключила Смирнова.
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