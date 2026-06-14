Врач назвала самую полезную рыбу

14 июня 2026, 07:23

Врач Смирнова: морская жирная рыба является самой полезной

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Рыба — это ценный продукт, который помогает компенсировать недостаток белка и содержит омега-3 и витамин D. Врачи рекомендуют выбирать морскую жирную рыбу, но при этом учитывать индивидуальные особенности организма и образ жизни. Об этом сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.