Офтальмолог предупредила о вреде гаджетов в темноте
Пользование телефоном в темноте вызывает зрительную утомляемость, дискомфорт в глазах и снижение зрения. Об этом сообщила РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.
Она подчеркнула, что ограничивать взаимодействие с гаджетами особенно необходимо тем, чья профессиональная деятельность уже связана с компьютером или мобильным телефоном.
По ее словам, также важно помнить о негативном влиянии использования гаджетов перед сном на нервную систему. Из-за блокировки выработки мелатонина, гормона сна, нарушается циркадный ритм. В результате мозг не получает сигнала о необходимости отдыха, что приводит к перевозбуждению нервной системы и ухудшению качества сна, добавила Садуева.
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