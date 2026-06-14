Офтальмолог предупредила о вреде гаджетов в темноте

14 июня 2026, 08:56

Врач Садуева: использование гаджетов в темноте вызывает снижение зрения

Фото: iStock/sapozhnik

Пользование телефоном в темноте вызывает зрительную утомляемость, дискомфорт в глазах и снижение зрения. Об этом сообщила РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.