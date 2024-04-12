Стало известно, кем могут работать космические герои в реальном мире

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Премьера приключенческого фильма по мотивам произведения Кира Булычёва «Сто лет тому вперед» состоится в российских кинотеатрах 18 апреля. Действие картины будет разворачиваться одновременно в двух временных периодах: в 2024 и в 2124 году.
В честь Дня космонавтики специалисты «Авито Работы» рассказали «Радио 1», сколько бы могли зарабатывать космические герои будущего в наше время.
Так, одна из героинь фильма Кира Селезнёва — мама Алисы, работает учителем физики в московской школе. В настоящее время опытный преподаватель физики может зарабатывать не менее 100 тысяч рублей в месяц.
Папа Алисы Игорь Селезнёв трудится космобиологом. Он занимается поиском редких животных для московского зоопарка. Заработок на подобных вакансиях, представленных на «Авито Работе», начинается от 150 тысяч рублей и может доходить до 370 тысяч рублей в месяц.
Профессор археологии Громозека в наше время стал бы прекрасным преподавателем или научным сотрудником. Тогда он мог бы рассчитывать на зарплату от 60 тысяч до 120 тысяч рублей. Также есть вакансии в сфере строительства и коммерческой археологии. Там доходы начинаются от 60 тысяч, но могут достигать 200 тысяч рублей для специалистов с опытом руководства крупными проектами.
Андроид и биоробот Вертер служит секретарём в Институте времени. Он очень эмпатичен, поэтому ему бы подошла творческая специальность, связанная с людьми. Также в своём резюме робот мог бы указать владение искусственным интеллектом. Тогда он смог бы работать на таких специальностях как продюсер или SMM-менеджер. По данным за первый квартал текущего года зарплата менеджера составила 43 270 рублей. При этом сотрудник, специализирующийся на нейросетях и искусственном интеллекте может претендовать уже на 120 тысяч рублей в месяц.
Бортмеханик космического корабля Зелёный в наше время смог бы стать хорошим автомехаником. Работодатели предлагают за такую работу от 91 576 рублей в месяц. Опытные же специалисты могут зарабатывать около 200 тысяч рублей в месяц.
Тренер детской спортивной школы Марта Скрыль могла бы в 2024 году устроиться работать тренером, например, в фитнес-клуб. Предлагаемые доходы на таких вакансиях начинаются от 55 449 рублей. Также она могла бы получать дополнительный доход, если бы проводила тренировки в онлайн-формате.
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Так, одна из героинь фильма Кира Селезнёва — мама Алисы, работает учителем физики в московской школе. В настоящее время опытный преподаватель физики может зарабатывать не менее 100 тысяч рублей в месяц.
Папа Алисы Игорь Селезнёв трудится космобиологом. Он занимается поиском редких животных для московского зоопарка. Заработок на подобных вакансиях, представленных на «Авито Работе», начинается от 150 тысяч рублей и может доходить до 370 тысяч рублей в месяц.
Профессор археологии Громозека в наше время стал бы прекрасным преподавателем или научным сотрудником. Тогда он мог бы рассчитывать на зарплату от 60 тысяч до 120 тысяч рублей. Также есть вакансии в сфере строительства и коммерческой археологии. Там доходы начинаются от 60 тысяч, но могут достигать 200 тысяч рублей для специалистов с опытом руководства крупными проектами.
Андроид и биоробот Вертер служит секретарём в Институте времени. Он очень эмпатичен, поэтому ему бы подошла творческая специальность, связанная с людьми. Также в своём резюме робот мог бы указать владение искусственным интеллектом. Тогда он смог бы работать на таких специальностях как продюсер или SMM-менеджер. По данным за первый квартал текущего года зарплата менеджера составила 43 270 рублей. При этом сотрудник, специализирующийся на нейросетях и искусственном интеллекте может претендовать уже на 120 тысяч рублей в месяц.
Бортмеханик космического корабля Зелёный в наше время смог бы стать хорошим автомехаником. Работодатели предлагают за такую работу от 91 576 рублей в месяц. Опытные же специалисты могут зарабатывать около 200 тысяч рублей в месяц.
Тренер детской спортивной школы Марта Скрыль могла бы в 2024 году устроиться работать тренером, например, в фитнес-клуб. Предлагаемые доходы на таких вакансиях начинаются от 55 449 рублей. Также она могла бы получать дополнительный доход, если бы проводила тренировки в онлайн-формате.
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Анастасия Чинкова