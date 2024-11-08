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Назвавший себя женщиной сын Маска задумался об эмиграции из-за результатов выборов

Сын Илона Маска, который сменил пол, решил уехать из США после победы Трампа
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сын американского предпринимателя Илона Маска, ранее известный как Ксавье, а теперь идентифицирующий себя как Вивиан Дженна Уилсон, выразил желание покинуть Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Ксавье, родившийся в 2004 году, заявил в соцсетях, что не видит своего будущего в США.

«Я давно об этом думала, но вчерашние события окончательно подтвердили моё решение», — написал он.


По его словам, даже если при правлении Трампа не будут приняты законы, ущемляющие права таких, как он, люди, поддерживающие эти меры, останутся в стране. Поэтому он не хочет оставаться рядом с ними.

Ранее Илон Маск обвинял врачей в том, что они обманом убедили его согласиться на прием его «дочерью» блокаторов полового созревания.

Маск заявил, что ему не объяснили, что эти препараты фактически являются средствами для стерилизации. Он также сказал, что «вирус woke-мышления» оказал влияние на Ксавье и стал причиной отчуждения между отцом и сыном.

Также Маск ранее перевел штаб-квартиры SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, ограничивающего права родителей на информацию о сексуальной ориентации их детей.

Закон, подписанный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, запрещает образовательным учреждениям информировать родителей без согласия ребенка на это.

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Аэропорты Финляндии перешли на старую радионавигацию из-за проблем с GPS
Помехи GPS заставили аэропорты Финляндии вернуться к старым технологиям 1960-х годов
08 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/Chalabala

Два восточных аэропорта Финляндии, Йоэнсуу и Савонлинна, близко расположенные к российской границе, вынуждены были перейти на устаревшую радионавигационную систему 1960-х годов — DME, всенаправленный дальномерный радиомаяк.
Финское издание Yle сообщает, что оборудование было снова введено в эксплуатацию в сентябре 2024 года, а в будущем его планируют использовать и в аэропорту Лаппеенранта.

Проблемы начались, когда самолет Finnair из Хельсинки не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев GPS.

Ситуация привела к обвинениям со стороны министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, которые заявили, что Россия намеренно подавляет работу GPS и мешает авиационному сообщению в Балтийском регионе. По их словам, случаи помех участились после начала российской операции на Украине.

Кроме того, авиакомпания Transavia ранее приостановила полеты в Финляндию, ссылаясь на аналогичные проблемы с навигацией, вызванные возможными помехами со стороны России.

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#россия
#оборудование
#полеты
#авиакомпания
#операции
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В домах Подмосковья в октябре устранили 2,2 тыс. нарушений в содержании подвалов
07 ноября 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья за месяц провели более 2,2 тыс. работ по устранению нарушений в содержании подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Подвальное помещение – многофункциональный элемент дома, закрытый от посторонних. Именно в подвале начинаются все жизнеобеспечивающие процессы МКД – отопление, электро- и водоснабжение. Там регулярно проводят замеры температурно-влажностного режима; обеспечивают чистоту и доступность прохода; защищают их от проникновения грызунов и насекомых», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, сотрудники управляющих компаний ежедневно контролируют состояние подвалов. При необходимости специалисты устраняют течи, осушают подвальные помещения, обрабатывают их от насекомых и грызунов.

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#минчистоты
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#московская область
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#ук
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Синоптик Вильфанд раскрыл опасность череды мороза и потепления
Синоптик Вильфанд: Череда мороза и тепла может привести гололедицу на дорогах
07 ноября 2024, 21:30

Фото: iStock/CristiNistor

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.
«Потепление — это не радостное событие, потому что при температуре, если аномалия превышает плюс 5-6°C, частых повторениях оттепельной погоды на дорогах гололедица, осадки во всех трёх фазах: и в виде мокрого снега, снега, дождя. Но прогнозировать эти опасные явления зимой удаётся с хорошей долговременностью: зимние процессы более предсказуемы», — объяснил в беседе с NEWS.ru Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».

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#температура
#осадки
#гололедица
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Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников
07 ноября 2024, 20:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 350 человек приняли участие в Форуме приёмных семей, который прошёл в Московской области. Как сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, среди участников были лучшие приёмные семьи. Гостями стали кандидаты в приёмные родители, сотрудники служб сопровождения замещающих семей, специалисты органов опеки.
Форум приёмных семей в Московской области проводится с 2014 года в целях развития системы сопровождения и поддержки приемных семей.
«Наш регион входит в пятёрку лучших, где дети-сироты воспитываются именно в семьях. Перед нами серьёзный вызов: мы идём по пути не только приоритетного устройства детей в семью, то есть усыновления, но и заботимся о тех ребятах, которые вынуждены покинуть родную семью на какое-то время. Мы уходим от системы госучреждений, потому что каждый ребенок должен жить в семье, даже если это временная приёмная семья», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В деловой части форума выступили эксперты и опытные приёмные родителей. Обсуждали, как преодолеть трудности в воспитании детей; как пройти сложные периоды и как решиться на важные решения, где получить помощь. Приёмные родители поделились своими лайфхаками, а эксперты прокомментировали эти методы с профессиональной точки зрения.

На форуме также наградили лучшие приёмные семьи Московской области и специалистов, принимающих активное участие в оказании им помощи. Награды получили и победители конкурса «Приёмная семья Подмосковья 2024».

Программа форума включила также выставку-квест «Эволюция семьи». Участникам предложили пройти этапы жизни приёмной семьи от момента принятия решения взять ребёнка до выпуска его во взрослую жизнь.

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#минсоцразвития мо
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#дети
#семьи с детьми
#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
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Минчистоты проверило более 27 тыс. подмосковных домов на наличие тепла
07 ноября 2024, 20:15

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала октября около 19 тыс. раз обеспечили работоспособность завоздушенных систем отопления в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Завоздушивание системы отопления – процесс, препятствующий равномерному горячему водоснабжению и прогреву отопительных приборов в квартирах из-за сгустков воздуха. Инспекторский состав ведомства лично проверил более 27 тыс. домов на наличие тепла жилых помещениях», – сказали в пресс-службе.
Жителям напомнили, что, если не во всех квартирах МКД есть отопление, следует обратиться в управляющую компанию или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья. Также нужно предоставить доступ в квартиру специалисту управляющей компании для проведения развоздушивания.

По итогам работ требуется подписать подготовленный УК акт об устранении нарушения в содержании отопительных приборов.

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#минчистоты
#отопительный сезон
#отопление
#московская область
#подмосковье
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Участниками марафона «Знание. Первые» стали 200 представителей Подмосковья
07 ноября 2024, 19:56

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Около 200 представителей Подмосковья приняли участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который завершился 7 ноября. Темами стали перспективные отрасли для самореализации и вклад молодёжи в будущее страны, сообщили в пресс-службе организаторов.
С 4 по 6 ноября флагманский проект Российского общества «Знание» впервые в истории охватил все федеральные округа страны, включая новые регионы. На девяти площадках собрались свыше 25 тыс. молодых людей, миллионы зрителей присоединились к онлайн-трансляции.
«По результатам соцопроса, проведённого в дни марафона «Знание. Первые», 90% сказали, участники тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми – интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами. Тогда они становятся настоящими образцами для подражания», – подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Центральным местом встречи участников осеннего марафона «Знание. Первые» стал столичный «Манеж». В День народного единства, программу поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске. Была также доступна онлайн-трансляция событий марафона. За три дня на нём выступили 142 лектора – лидеры бизнеса, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои спецоперации.

Как сообщил Кириенко, следующий, весенний просветительский марафон Российского общества «Знание» пройдёт с 6 по 8 мая 2025 года. Его посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#сергей кириенко
#марафон
#просвещение
#общество знание
#подмосковье
#московская область
#россия
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Гендиректор Ralf Ringer предстанет перед судом за неуплату налогов на 588 млн
07 ноября 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Zolnierek

Прокуратура города Москвы направила в суд материалы уголовного дела в отношении генеральных директоров АО «Ральф Рингер» и ООО «Промснабпоставка». Они обвиняются в налоговых махинациях на общую сумму свыше 588 миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В релизе указано, что 50-летние топ-менеджеры обвиняются по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и части 5 статьи 33 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), в зависимости от роли и степени участия в совершённых преступлениях. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд города Москвы, где будет рассмотрено по существу.

Как считают следователи, фигуранты, используя реквизиты и данные расчётных счетов 14 аффилированных организаций, задействовали подконтрольную компанию ООО «Промснабпоставка» и вносили в налоговые декларации фиктивные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой организацией. В результате фирма Ralf Ringer не уплатила налоги на добавленную стоимость (НДС) за два года на сумму более 588 миллионов рублей.

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#суд
#уголовное налоги
#следователи
#ук
#данные
#рф
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Останина объяснила необходимость создания детсадов при вузах
07 ноября 2024, 18:27

Фото: iStock/Quique Olivar Gomez

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о востребованности создания детских садов при вузах, поскольку многие молодые родители являются студентами или аспирантами.
«Особенно для малышей детский садик нужен, поскольку аспиранты молодые создают семьи. Да и у студентов, если они, условно, родили на младших курсах, то уже ребенок после трех лет придет в детский сад», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Останина.

Она отметила, что уже сейчас правительство реализует меры поддержки молодым семьям в разных регионах страны.

А RT запустил новый проект о семьях, которые решили переехать в Россию и обрели здесь настоящую Родину и дом. Так, в первой серии зрители узнают историю семьи Максима и Галины Кибалка, которые приехали из Израиля. Из-за поддержки нашей страны в специальной военной операции, а также отстаивания традиционных семейных ценностей, из-за чего семья подвергалась травле, им пришлось покинуть Израиль и перебраться в РФ. Отмечается, что депутат Госдумы РФ Мария Бутина уже помогла семье урегулировать вопросы с документами по гражданству.

Ранее сообщалось, что серию новых бесплатных творческих мастер-классов проведёт для детей в ноябре в парке Мира в подмосковных Мытищах клуб «Семья».

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#детский сад
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#семьи
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#рф
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Каширские школьники побывали с экскурсией на биостанции «Кропотово»
07 ноября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию по биостанции «Кропотово» провёл для увлекающихся биологией старшеклассников каширской школы №4 научный руководитель станции, старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития Олег Брандлер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На биостанции работают сотрудники многих лабораторий Института биологии развития им. Н.К. Кольцова. Кропотовская биостанция является местом деятельного сотрудничества с учеными многих российских и зарубежных научно-исследовательских учреждений», — сказал Олег Брандлер.
Он добавил, что сейчас на станции выводят новые сорта гречихи, петунии, одуванчика и календулы. Кроме того, здесь проводятся эксперименты с животными — здесь находится питомник по разведению русской выхухоли, идёт изучение коммуникативных способностей комаров и генетики пчёл.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#биология
#экскурсия
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