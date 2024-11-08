Назвавший себя женщиной сын Маска задумался об эмиграции из-за результатов выборов

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Сын американского предпринимателя Илона Маска, ранее известный как Ксавье, а теперь идентифицирующий себя как Вивиан Дженна Уилсон, выразил желание покинуть Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Ксавье, родившийся в 2004 году, заявил в соцсетях, что не видит своего будущего в США.
По его словам, даже если при правлении Трампа не будут приняты законы, ущемляющие права таких, как он, люди, поддерживающие эти меры, останутся в стране. Поэтому он не хочет оставаться рядом с ними.
Ранее Илон Маск обвинял врачей в том, что они обманом убедили его согласиться на прием его «дочерью» блокаторов полового созревания.
Маск заявил, что ему не объяснили, что эти препараты фактически являются средствами для стерилизации. Он также сказал, что «вирус woke-мышления» оказал влияние на Ксавье и стал причиной отчуждения между отцом и сыном.
Также Маск ранее перевел штаб-квартиры SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, ограничивающего права родителей на информацию о сексуальной ориентации их детей.
Закон, подписанный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, запрещает образовательным учреждениям информировать родителей без согласия ребенка на это.
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«Я давно об этом думала, но вчерашние события окончательно подтвердили моё решение», — написал он.
По его словам, даже если при правлении Трампа не будут приняты законы, ущемляющие права таких, как он, люди, поддерживающие эти меры, останутся в стране. Поэтому он не хочет оставаться рядом с ними.
Ранее Илон Маск обвинял врачей в том, что они обманом убедили его согласиться на прием его «дочерью» блокаторов полового созревания.
Маск заявил, что ему не объяснили, что эти препараты фактически являются средствами для стерилизации. Он также сказал, что «вирус woke-мышления» оказал влияние на Ксавье и стал причиной отчуждения между отцом и сыном.
Также Маск ранее перевел штаб-квартиры SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, ограничивающего права родителей на информацию о сексуальной ориентации их детей.
Закон, подписанный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, запрещает образовательным учреждениям информировать родителей без согласия ребенка на это.
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Мария Моисеева