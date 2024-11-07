Выяснилось, в каком случае США поддержат Зеленского

Владимир Зеленский
Вашингтон намерен оказать поддержку Владимиру Зеленскому, если тот вступит в переговоры с Москвой по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
«Если... Зеленский решит вступить в переговоры, разумеется, мы это поддержим», — сказал американский дипломат на брифинге.Он добавил, что американские власти не навяжут Зеленскому определенные сроки начала мирного диалога с Россией.
«Однако, в конечно счете, данное решение принимать ему, а не нам. При этом мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия», — заключил Миллер.Перед этим президент России Владимир Путин оценил слова своего коллеги Дональда Трампа об украинском кризисе. Также оценку планам Трампа дал Зеленский.
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