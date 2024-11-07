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США с Европой боятся скорого поражения Киева в конфликте на Украине, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года», — прокомментировал эксперт.
Джонсон добавил, что украинский кризис уже близок к завершению. Все предыдущие заявления Запада о «слабой России» далеки от происходящего в реальности.
«Многие умирают, потому что войска плохо обучены, они приходят, не зная, что делать, и они делают глупости, обрекая себя на смерть», — заключил Джонсон.
Ранее сообщалось, от какого предложения республиканца Дональда Трампа не сможет отказаться Владимир Зеленский.
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