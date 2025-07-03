Назвавший Югру родиной узбеков депутат лишился зарплаты
Депутатской зарплаты «за неэффективность» лишили парламентария Халида Таги-Заде после того, как он назвал Югру родиной узбеков. Об этом рассказали журналисты Муксун.ФМ. Решение о наказании политика приняли единогласно в рамках заседания думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
В дисциплинарном комитете подчеркнули, что Таги-Заде не занимается «функциями депутата», занимаясь при этом «другими делами». Вопрос о том, чтобы лишить парламентария еще и мандата уже поднимали, но на голосование не выносили.
В конце мая Халид Таги-Заде заявлял, что часть Тюменской области и Югра когда-то были Сибирским ханством. Его последним правителем был хан Кучум из правящей узбекской династии Шибанидов. По предположению Таги-Заде, мигранты приезжают в ХМАО как на историческую родину.
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