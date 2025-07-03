Назвавший Югру родиной узбеков депутат лишился зарплаты

03 июля 2025, 14:50

Назвавший Югру родиной узбеков депутат Таги-Заде лишился зарплаты

Фото: istockphoto/Artaxerxes Longhand

Депутатской зарплаты «за неэффективность» лишили парламентария Халида Таги-Заде после того, как он назвал Югру родиной узбеков. Об этом рассказали журналисты Муксун.ФМ. Решение о наказании политика приняли единогласно в рамках заседания думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.