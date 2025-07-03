Политолог поддержал идею повышения цен на табак и алкоголь, но есть нюанс
Политолог Орлов поддержал идею повышения цен на табак и алкоголь
Помимо повышения цен на алкогольную и табачную продукцию, в России необходимо сделать бесплатными спортивные секции. Так считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«В целом, я поддерживаю данное предложение. Но надо будет также следить за тем, чтобы производители и продавцы алкогольной, табачной продукции не применяли всевозможные акции. Как это бывает, знаете: "два по цене одного" и так далее. То есть очень важно также следить за маркетинговыми ходами, чтобы это всё предотвратить», — объяснил Орлов в разговоре с RT.
При этом он выразил мнение, что нельзя просто призывать к повышению цен на алкоголь и на табак. Вместе с тем стоит сделать бесплатными спортивные секции, чтобы дети могли себя чем-то занять, поскольку вредные привычки формируются именно в юности.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «Газете.Ru» о необходимости пропаганды здорового образа жизни, а не увеличения цены на сигареты и алкоголь.
«Я не считаю вообще, что цены необходимо поднимать. На мой взгляд, необходимо заниматься другими вопросами — это пропаганда здорового образа жизни, строительство и организация пространств для людей, которые могли заниматься спортом в своих дворах, если это город. В своих поселках, если это сельская местность», — отметил Леонов.
Депутат добавил, что вопросы здоровья российского населения повышением цен не решить, так как потребители алкоголя и сигарет всегда смогут найти более дешевую альтернативу.