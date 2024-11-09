Назвавший жителей «никчемышами» мэр получил награду за связи с населением

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников, который назвал местных жителей «негодяями» и «никчемышами» из-за жалоб в интернете, получил награду от правительства за обеспечение связи с населением. Об этом говорится на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Ральникова, из федерального бюджета Бую были выделены дотации в размере 30 миллионов рублей на решение вопросов местного значения. Мэр поблагодарил жителей за активную жизненную позицию и ежедневный труд.
Глава города добавил, что принимать решение о способах и целях реализации полученного гранта в Буе «будут сообща».
Напомним, скандал с участием чиновника произошел в июле текущего года. В одном из городских пабликов пользователь в комментариях к обсуждению строительства нового моста написал, что власти города редко решают проблемы без давления. В ответ на это Ральников обвинил комментаторов, назвав их «сетевыми тараканами», «негодяями» и «никчемышами».
Читайте также:
Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве
В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли мост и требуют отставки властей
«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества с SMS-кодами
Глава города добавил, что принимать решение о способах и целях реализации полученного гранта в Буе «будут сообща».
Напомним, скандал с участием чиновника произошел в июле текущего года. В одном из городских пабликов пользователь в комментариях к обсуждению строительства нового моста написал, что власти города редко решают проблемы без давления. В ответ на это Ральников обвинил комментаторов, назвав их «сетевыми тараканами», «негодяями» и «никчемышами».
Читайте также:
Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве
В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли мост и требуют отставки властей
«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества с SMS-кодами
Екатерина Коршунова