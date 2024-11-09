Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве

Фото: iStock/SharafMaksumov
В московской однокомнатной квартире взорвался камин. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в доме на улице Павла Корчагина. Уточняется, что взорвался электрический камин. В квартире в этот момент находилась школьница.
Девочка смогла прийти к соседям, и те вызвали экстренные службы. У школьницы зафиксированы мелкие ожоги, ей оказывается необходимая помощь.
Сразу после взрыва начался пожар на площади 10 квадратных метров. В оперативные сроки он был ликвидирован.
Читайте также:
Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео
СК начал проверку по факту обнаружения скелета человека в подвале магазина в Петербурге
В Москве двухмесячная девочка умерла после кормления молочной смесью
Девочка смогла прийти к соседям, и те вызвали экстренные службы. У школьницы зафиксированы мелкие ожоги, ей оказывается необходимая помощь.
Сразу после взрыва начался пожар на площади 10 квадратных метров. В оперативные сроки он был ликвидирован.
Читайте также:
Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео
СК начал проверку по факту обнаружения скелета человека в подвале магазина в Петербурге
В Москве двухмесячная девочка умерла после кормления молочной смесью
Екатерина Коршунова