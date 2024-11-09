В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли мост и требуют отставки властей

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В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли Варадинский мост через Дунай. Они требуют отставки правительства страны после трагедии 1 ноября, когда в результате обрушения козырька железнодорожного моста в этом городе погибли 14 человек.
Об этом сообщает местное сетевое издание Danas. Организаторы протестной акции ранее обратились к согражданам с призывом собраться на крупнейшем в городе мосту в 18:00 (20:00 по московскому времени) и перекрыть движение до полуночи. Жители Нови-Сада принесли с собой плакаты с требованиями отставки властей, а также красную краску, символизирующую кровь, которой разрисовали мост. Движение по автостраде было приостановлено, правоохранители не вмешивались.
На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырёк из бетона, металла и стекла. В результате погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет. Глава министерства строительства Сербии Горан Весич 5 ноября подал в отставку «из чувства ответственности», но отказался взять на себя вину за гибель людей.
Участники протестов требуют отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича (бывшего мэра Нови-Сада - прим. ред.), нынешнего мэра Милана Джурича, а также снятия грифа секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.
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На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырёк из бетона, металла и стекла. В результате погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет. Глава министерства строительства Сербии Горан Весич 5 ноября подал в отставку «из чувства ответственности», но отказался взять на себя вину за гибель людей.
Участники протестов требуют отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича (бывшего мэра Нови-Сада - прим. ред.), нынешнего мэра Милана Джурича, а также снятия грифа секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.
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Александр Бойцов