NBC: Минимум шесть человек погибли при обрушении моста в Балтиморе

Фото: iStock/ abriggs21
По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.
По его словам, один человек выжил в результате аварии.
Это только предварительная информация, уточняется в сообщении.
Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (Key Bridge) в Балтиморе обрушился накануне, из-за того, что в него врезался контейнеровоз Dali, шедший под сингапурским флагом. После удара пролеты начали рушиться, и несколько находившихся на мосту автомобилей упали в воду вместе. Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур ввел режим ЧП в регионе. Местная полиция заявила об отсутствии признаков того, что обрушение моста было терактом.
Читайте также:
В Балтиморе обрушился огромный мост после того, как в него врезалось судно — видео
В Подмосковье обрушился пролет автомобильного моста, есть пострадавшие
Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ
Это только предварительная информация, уточняется в сообщении.
Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (Key Bridge) в Балтиморе обрушился накануне, из-за того, что в него врезался контейнеровоз Dali, шедший под сингапурским флагом. После удара пролеты начали рушиться, и несколько находившихся на мосту автомобилей упали в воду вместе. Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур ввел режим ЧП в регионе. Местная полиция заявила об отсутствии признаков того, что обрушение моста было терактом.
Читайте также:
В Балтиморе обрушился огромный мост после того, как в него врезалось судно — видео
В Подмосковье обрушился пролет автомобильного моста, есть пострадавшие
Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ
Ювелина Бернст