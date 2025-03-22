Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Не дал умереть другим»: Спасший 100 человек в «Крокусе» гардеробщик Ислам так и не получил обещанную блогерами квартиру

«Не дал умереть другим»: Спасший 100 человек в «Крокусе» гардеробщик Ислам так и не получил обещанную блогерами квартиру

Спасший 100 человек в «Крокусе» 15-летний гардеробщик Ислам не получил квартиру
Ислам Халилов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Ислам Халилов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сегодня, 22 марта, у трагически известного концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске открыт мемориал в память о 145 жертвах теракта годичной давности. Их могло бы быть и больше, если бы не 15-летний Ислам Халилов.
Мальчик ещё учился в восьмом классе, а в «Крокусе» подрабатывал гардеробщиком. Когда люди услышали взрывы и стрельбу, многие побежали в сторону проходов, заканчивавшихся тупиками. Ислам не растерялся, а действовал строго по инструкции, предусмотренной на случай ЧП. Он собрал мечущихся зрителей, провёл толпу через узкий коридор на территорию выставочного центра «Экспо», а затем через служебное помещение вывел людей на улицу. Подросток спас более 100 человек.

«Лучше умереть в бою самому, чем дать умереть другим», — так просто объяснил своё поведение юный герой.

Тогда его мужественное поведение вызвало широкий резонанс. Ислама наградили медалью «За спасение погибавших» и исполнили мечту раннего детства — встречу с футболистами московского «Спартака», с которыми он даже вместе вышел на поле в одном из матчей.

Стало известно, что семья Халиловых живёт крайне небогато. Именно поэтому Исламу пришлось начать зарабатывать с 14 лет. Блогеры, сделавшие себе имя (и подписчиков) на спокойном и рассудительном подростке, на всю страну пообещали скинуться ему на квартиру.

Спустя год семья Ислама вшестером всё так же живёт в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково. Это жильё им выделили во временное пользование сразу после теракта. Там вместе с подзабытым предметом интереса инсайдеров проживают ещё родители школьника, его бабушка, брат и сестра.

Читайте также:

СК РФ: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства

Год со дня трагедии: около «Крокуса» открыли мемориал в память о погибших в теракте

«Люди кричали и звонили близким»: выжившая при теракте в «Крокусе» впервые рассказала о пережитом. Страшные детали и жертвы
#жильё
#семья
#теракт
#мемориал
#герой
#мальчик
#жертвы
#крокус сити холл
Российский художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу
Художник Сафронов: подаренный Путиным Трампу портрет является бесценным
22 марта 2025, 14:03

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу, является бесценным. Такое мнение выразил народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с изданием «Аргументы и факты».
«Обычно свои заказы мы никогда не комментируем, но я точно могу утверждать одно: в нашей стране большое количество талантливых людей, слава Богу, много художников. Поэтому Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков», – подчеркнул Сафронов.
Говоря о потенциальной стоимости подарка, врученного Трампу, художник заявил, что, скорее всего, работа является бесценной.

Ранее спецпосланник главы США по Ближневосточному региону Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин передал Трампу его портрет, написанный ведущим российским художником. Он уточнил, что в ходе встречи российский лидер передал ему полотно и попросил отвезти его главе Белого дома. В итоге, по словам Уиткоффа, Трамп был тронут презентом.

Читайте также:

Никас Сафронов встретился с Папой Римским и вручил ему картину, побывавшую на МКС

«Папа Римский предложил»: Никас Сафронов анонсировал выставку в Ватикане

«Я никогда не говорил с отцом на одном языке»: сын Никаса Сафронова от уроженки Германии прилетел в Москву и хочет учить русский язык

*запрещён в РФ
#сша
#россия
#искусство
#художник
#владимир путин
#дональд трамп
#подарок
#картина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге девушку не пустили в Эрмитаж из-за слишком роскошной одежды
22 марта 2025, 13:58

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Блогерша из Москвы и её подруга не были допущены в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Причиной этого, по утверждению смотрительницы музея, стал слишком яркий и вызывающий наряд девушек.
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Молодая дама, одетая, к слову, вполне себе прилично, с обидой и недоумением в голосе рассказывает, что их не пустили в легендарный Зимний дворец. Далее при помощи нарезки кадров и нехитрого монтажа подаётся подтверждение: суровая «вахтёрша» не пускает гостий из столицы, мотивируя это тем, что они там будут вести съёмку, а это услуга платная.

«Оденьтесь в повседневную одежду, тогда и приходите, милости просим!», — отчётливо слышен за кадром голос смотрительницы.

Автор ролика пытается убедить оппонентку, что она одета вполне себе повседневно, и этому веришь. Тем более, в конце ролика блогерша снята в полный рост, в длинной юбке и кофте, правда, скрывающей декольте. Смущает только одно: подругу автора ролика, которая держит телефон, ни разу не показывают, исключая короткий момент, когда в кадр попадает её обнажённое плечо. О степени повседневности её наряда публике остаётся только догадываться.





Читайте также:

Россиянин потоптался по креслу Павла I конца XVIII века в Эрмитаже

Путин вручил руководителю Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей
#телефон
#рост
#санкт-петербург
#музей
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёный Богачёв: В воскресенье на Земле ожидается сильная магнитная буря
22 марта 2025, 13:30

Фото: istockphoto/murat4art

Солнечная вспышка направила облако плотного холодного волокна плазмы большой массы — так называемый протуберанец — по направлению к Земле. Из-за этого завтра утром на планете ожидаются сильные магнитные бури.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв. По его словам, наибольший выброс солнечной энергии ожидается на стыке суток. Именно в этот период возмущения геомагнитного поля земли могут быть наиболее заметны.

Ранее учёный говорил, что активность Солнца начала расти еще в последних числах декабря прошлого года и сохранялась на высоком уровне всю первую декаду января. Например, в первый день нового года была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале).

Читайте также:

«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе

Учёный Богачёв раскрыл, чем опасна начавшаяся на Земле магнитная буря

Ученый сообщил о риске магнитных бурь на Земле в течение двух–трех дней
#учёный
#лаборатории
#новости
#магнитные бури
#солнце
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Гаврилов назвал условия получения пенсии в размере 100 тысяч рублей
Депутат Гаврилов считает условия получения пенсии 100 тыс. рублей недостижимыми
22 марта 2025, 13:16

Фото: istockphoto/mars58

Размер пенсии в России вполне может достигать 100 тысяч рублей. Однако при ныне существующей пенсионной системе достижение такого результата является маловероятным.
Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведённого сервисом Banki.ru, согласно которым 72% граждан России, имеющих доход свыше 200 тысяч рублей, считают вполне достаточной пенсионную выплату в размере 100 тысяч.

«Все эти ожидания в настоящее время являются малореализуемыми», — уверен депутат от фракции КПРФ.

Он пояснил, что в данном случае необходимо сочетание трёх условий: получение официальной зарплаты на уровне 230 тысяч рублей на протяжении всей жизни, непрерывный трудовой стаж не менее 64 лет и отсрочка выхода на пенсию до 75 лет. Любое нарушение этих параметров приведёт к существенному снижению пенсионной выплаты, заключил парламентарий.

Читайте также:

Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России

Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии

Стал известен срок для получения накопительной части пенсии
#выплаты
#мнение
#нарушение
#отсрочка
#зарплаты
#депутат
#кпрф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сорок Сороков или День жаворонка 22 марта: история праздника, традиции и народные приметы
22 марта 2025, 11:06

Фото: iStock/ Ann_Zhuravleva

22 марта 2025 года православные христиане отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских — воинов-христиан, принявших смерть за веру в IV веке. Праздник, известный также как День жаворонка, сочетает в себе церковные традиции и народные приметы.

Сорок Севастийских мучеников

Христианские воины не стали приносить жертву языческим богам. За это их пытали, а потом оставили на льду озера. Один из христиан не выдержал и побежал к теплой бане, а его место занял римлянин Аглаий, который восхитился стойкостью воинов.

На Руси этот день принято считать второй встречей весны (первая — на Сретение, третья — на Благовещение).

«На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается», — говорили крестьяне.

Жаворонки считались символом весны, но, согласно поверьям, в день Сорока Сороков прилетали 40 разных птиц.

Еще жаворонки символизируют души умерших мучеников или их молитвы, которые летят к Богу.

Фото: iStock/ Olga Ivahnenko

Традиции в День жаворонка

В праздник хозяйки пекут 40 птиц из постного теста.

«Жаворонки прилетели, на головку детям сели», — с такими словами выдавали угощение малышам.

Дети забирались на крыши, привязывали выпечку к шестам и зазывали пернатых, чтобы те принесли весну. Потом птиц из теста крошили и разбрасывали.

Дабы защититься от утренних морозов, делали 40 ржаных или овсяных шариков — «сороки святые, колобаны золотые». Потом 40 дней их выкидывали из окна по одному.

Православные ходили в церковь, ставили 40 свечей в честь мучеников и просили о защите от напастей и болезней. Женщины молились о защите для своих возлюбленных и сыновей.

Врач-трихолог предупредила россиян о серьезной опасности популярно тренда из TikTok
Врач-трихолог предупредила россиян о серьезной опасности популярно тренда из TikTok

Что нежелательно делать 22 марта

  • Ругаться, кричать или браниться — это может навлечь трудности;
  • Завидовать, особенно друзьям и членам семьи;
  • Брать деньги или продукты в долг — лучше купить нужное;
  • Совершать серьезные покупки, если нет достаточных средств;
  • Работать по дому — в этот день лучше молиться;
  • Жадничать или отказывать в помощи — это может привести к беспорядкам и болезням;
  • Обижать птиц, орать на них, ловить или разорять гнезда — удача может отвернуться;
  • Застилать стол белой скатертью — есть шанс попасться на уловки недоброжелателей;
  • Покупать веник — это может притянуть нечистую силу в жилище;
  • Женщинам носить блестящие украшения — по поверьям, сорока заберет удачу;
  • Считать ворон и галок — к разорению.
Фото: iStock/ Ivan Murauyou

Что можно делать в День жаворонка

  • Посещать могилы умерших и заказывать молебны в храме;
  • Стоит покормить птиц на улице. Это поможет притянуть удачу и успех;
  • Подавать милостыню нищим у церкви или в метро;
  • День благоприятен для планирования будущего и мечтаний.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Приметы на 22 марта

  • Теплый день — следующие 40 дней будут теплыми;
  • Теплый ветер — он сулит дождливое лето;
  • Мороз — к богатому урожаю;
  • Прилетели чайки — вскоре будет ледоход.
  • Жаворонки прилетели — наступит стабильное потепление;
  • Зяблики прилетели — ожидается похолодание;
  • На крышах лежит снег — на Благовещение снег покроет всю землю, а на Юрия — отдельные места;
  • Воробьи чирикают — к потеплению;
  • Созвездие Орион заметно выпрямляется — через сутки начнутся дожди.

Молитвы в праздник Сорок Сороков

В день Сорока Сороков принято обращаться к Сорока мученикам Севастийским. Еще рекомендуется молиться о прощении грехов, исправлении жизни, защите недоброжелателей видимых и невидимых, избавлении от бед и напастей, помощи в преодолении трудностей.

Читайте также:

Весенний солнцеворот 21 марта: как пробудить удачу и гармонию в жизни, народные приметы

Павлов день 20 марта: как привлечь благополучие и не провести жизнь в нищете, народные приметы

Константинов день 19 марта: как привлечь финансовое благополучие и сохранить здоровье, народные приметы
#статьи
#христиане
#православие
#церковь
#птицы
#птица
#приметы
#деньги
#дети
#праздник
#жилище
#зима
#снег
#мороз
#традиции
#весна
#ветер
#женщины
#семьи
#покупки
#похолодание
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате