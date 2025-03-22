«Не дал умереть другим»: Спасший 100 человек в «Крокусе» гардеробщик Ислам так и не получил обещанную блогерами квартиру

Ислам Халилов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Сегодня, 22 марта, у трагически известного концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске открыт мемориал в память о 145 жертвах теракта годичной давности. Их могло бы быть и больше, если бы не 15-летний Ислам Халилов.
Мальчик ещё учился в восьмом классе, а в «Крокусе» подрабатывал гардеробщиком. Когда люди услышали взрывы и стрельбу, многие побежали в сторону проходов, заканчивавшихся тупиками. Ислам не растерялся, а действовал строго по инструкции, предусмотренной на случай ЧП. Он собрал мечущихся зрителей, провёл толпу через узкий коридор на территорию выставочного центра «Экспо», а затем через служебное помещение вывел людей на улицу. Подросток спас более 100 человек.
Тогда его мужественное поведение вызвало широкий резонанс. Ислама наградили медалью «За спасение погибавших» и исполнили мечту раннего детства — встречу с футболистами московского «Спартака», с которыми он даже вместе вышел на поле в одном из матчей.
Стало известно, что семья Халиловых живёт крайне небогато. Именно поэтому Исламу пришлось начать зарабатывать с 14 лет. Блогеры, сделавшие себе имя (и подписчиков) на спокойном и рассудительном подростке, на всю страну пообещали скинуться ему на квартиру.
Спустя год семья Ислама вшестером всё так же живёт в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково. Это жильё им выделили во временное пользование сразу после теракта. Там вместе с подзабытым предметом интереса инсайдеров проживают ещё родители школьника, его бабушка, брат и сестра.
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«Лучше умереть в бою самому, чем дать умереть другим», — так просто объяснил своё поведение юный герой.
Тогда его мужественное поведение вызвало широкий резонанс. Ислама наградили медалью «За спасение погибавших» и исполнили мечту раннего детства — встречу с футболистами московского «Спартака», с которыми он даже вместе вышел на поле в одном из матчей.
Стало известно, что семья Халиловых живёт крайне небогато. Именно поэтому Исламу пришлось начать зарабатывать с 14 лет. Блогеры, сделавшие себе имя (и подписчиков) на спокойном и рассудительном подростке, на всю страну пообещали скинуться ему на квартиру.
Спустя год семья Ислама вшестером всё так же живёт в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково. Это жильё им выделили во временное пользование сразу после теракта. Там вместе с подзабытым предметом интереса инсайдеров проживают ещё родители школьника, его бабушка, брат и сестра.
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Александр Бойцов