СК РФ: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства

Фото: РИА Новости
За планированием и организацией террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» стоят спецслужбы недружественного государства. Его целью являлась дестабилизация обстановки в России.
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её словам, в качестве непосредственных исполнителей были привлечены четверо членов международной террористической организации из числа жителей Средней Азии. О какой именно стране идёт речь, спикер СК РФ не уточнила.
Однако Петренко назвала количество организаторов преступления — шесть. Именно они завербовали Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду и организовали их обучение за границей, уточнила официальный представитель Следственного комитета. Все шестеро нахоятся за рубежом, а потому заочно арестованы и объявлены в розыск.
Напомним, террористическое нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло ровно год назад, 22 марта 2024 года. В результате страшного преступления погибли 145 человек.
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Однако Петренко назвала количество организаторов преступления — шесть. Именно они завербовали Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду и организовали их обучение за границей, уточнила официальный представитель Следственного комитета. Все шестеро нахоятся за рубежом, а потому заочно арестованы и объявлены в розыск.
Напомним, террористическое нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло ровно год назад, 22 марта 2024 года. В результате страшного преступления погибли 145 человек.
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Александр Бойцов