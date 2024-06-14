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«Не суетитесь»: Кинолог рассказал хозяевам, как вести себя на приёме у ветеринара

Кинолог Голубев: Нельзя гладить собаку на приёме у ветеринара
14 июня 2024, 14:04
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Для многих собак поход к ветеринарному врачу – это серьезное испытание. Избежать этих визитов не удастся, хотя бы потому, что раз в год важно отводить питомца на профилактический осмотр и вакцинацию.


Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как должен вести себя хозяин в ветеринарной клинике, чтобы его питомец чувствовал себя комфортно.

«Чужие запахи, неприятные манипуляции — все это может сильно пугать собаку в ветеринарной клинике. Хозяину на приеме у ветеринарного врача важно вести себя спокойно, не суетиться, не наглаживать питомца, успокаивая его», — сказал специалист.

Что делать, если собака боится ветеринарного врача

Подготавливайте к манипуляциям заранее


Собаку могут пугать непривычные касания во время осмотра. Чтобы снизить стресс, попробуйте приучать питомца к некоторым манипуляциям заранее. Для этого дома регулярно осматривайте уши, зубы собаки, щупайте ребра, при этом старайтесь максимально приближать ситуацию к той, что будет в ветеринарной клинике. За спокойное поведение обязательно поощряйте любимца.

Ведите себя спокойно


Собака будет ориентироваться на хозяина. Питомец может считывать настроение собаковода и перенимать его. Если вы будете суетиться на приеме, нервно поглаживать любимца и переживать из-за каждого действия специалиста, собака будет нервничать и испытывать стресс. Вместо этого старайтесь вести себя максимально расслабленно, разговаривайте с собакой спокойным, уверенным голосом, поощряйте за хорошее поведение.

Не тащите собаку насильно


Не нужно ругать и насильно затаскивать собаку в кабинет — так вы только усугубите ситуацию. Постарайтесь спокойно общаться с собакой, отвлекать игрой, использовать лакомства и поощрения.

Используйте успокаивающие средства


Важно понимать, что любое седативное средство можно дать любимцу только после консультации с ветеринарным врачом, он подскажет, что лучше использовать и грамотно укажет дозировку.
Существует множество успокоительных спреев, салфеток, пропитанных травяными ароматами. Также вы можете попробовать воспользоваться специальным ошейником, пропитанным экстрактом лаванды или валерианы.

Помните: поведение собаки во многом зависит от воспитания и реакции хозяина на окружающий мир.

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#мир
ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина
14 июня 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Доверие российскому президенту Владимиру Путину выказал 81% россиян, 82% респондентов оценили работу главы государства как «скорее хорошо». Об этом говорят результаты еженедельного опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Данные опубликованы на сайте организации.
По мнению более половины россиян, правительство РФ хорошо справляется со своими обязанностями, а 24% опрошенных считают работу кабмина плохой.

Опрос провели в период с 7 по 9 июня. В нем приняли участие полторы тысячи граждан старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 регионах страны.

Майские результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывали, что большая часть жителей РФ считает Путина способным обеспечить развитие страны и обеспечить ее стабильность.

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Подмосковные студенты стали победителями региональной конференции
14 июня 2024, 13:55

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся колледжа «Энергия» стали победителями и призерами региональной студенческой конференции. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студенты из Реутова, Балашихи и Богородского приняли участие в региональной итоговой конференции, проходившей в Центре специальной подготовки колледжа «Энергия» в Старой Купавне.

«В ходе выступлений студенты рассказали о различных сервисах на основе искусственного интеллекта и их применении в профессиональной сфере. Отдельно уделили внимание творческому проекту «Ты хочешь мира? Помни о войне!», посвященному 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика Бориса Васильева, который был отмечен победой в номинации «Вклад в развитие изучения литературы», — рассказали в пресс-службе.

В результате конкурса призерами стали первое место заняла Ирина Максак второе место получили Ольга Кукса и Мария Мещеряков, а также Валерия Бельчикова, замкнул тройку лидеров Кирилл Задоров.

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#энергия
#студенты
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#победители
#минобразования мо
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В Подмосковье в этом году благоустроят около ста объектов
14 июня 2024, 13:46

Фото: пресс-служба правительства МО

Почти сто объектов планируется благоустроить на территории Московской области в текущем году, большинство из них станет доступно для посещения ещё до конца лета, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В текущем году планируем облагородить и создать 95 точек притяжения – это парки, скверы, лесопарки, площади, стелы. пешеходные зоны, набережные и веломаршруты. Сейчас ведутся работы на 52 из них», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что с начала года в регионе открыли уже шесть благоустроенных объектов: это площадь Победы во Фрязине, Советская площадь в Дмитрове, бульвар Иерусалимского в Пущине, аллея Славы в Луховицах, Липовая роща в Красногорске и Центральный парк в Долгопрудном.

Всего в Московской области в этом году благоустроят 24 сквера, 23 вело маршрута, площади и пешеходные зоны, 14 парков, 12 лесопарков, 11 активных зон в парках, шесть набережных и пять стел. В летние месяцы будет открыто 66 объектов.

Благоустройство в Московской области проводится в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

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#благоустройство
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Антитеррористические учения проходят в подмосковных образовательных учреждениях
14 июня 2024, 13:30

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В образовательных учреждениях Подмосковья проходят антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Инновационная система личной безопасности «Пересвет» позволяет обеспечить сотрудниками образовательных организаций оперативную передачу информации о ЧС на территориях образовательных организаций.

«В Орехово Зуево, Домодедово, Балашиха, Воскресенск проходит апробация данной системы, которая завершится в августе 2024. На базе Домодедовской школы № 8 совместно с представителями Минпросвещения России уже прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия сотрудников и обучающихся при вооруженном нападении», — поделились в пресс-службе министерства.

В ходе тренировке порядок взаимодействия между администрацией школы, охраной и Росгвардией через систему «Пересвет» был высоко оценен.

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#минобразования мо
#терроризм
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«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу: Возможно ли казнить жестокого убийцу
Адвокат Постанюк: Смертная казнь недопустима из-за возможности судебных ошибок
14 июня 2024, 13:24

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Маньяк Юрий Гриценко может вновь появиться на зеленоградских улицах после 22 лет за решеткой, 14 июня истекает его срок. Об этом пишет РИА Новости. Жертвами Гриценко стали пять женщин, а еще десять пострадали. Мужчина нападал на несчастных в парках, нанося удары по голове молотком сзади.
Юрий Гриценко уже выходил на волю спустя нескольких лет заключений, но годы тюрьмы не исправили его — он продолжал свои зверства.

Адвокат, следователь по особо тяжким преступлениям Владимир Постанюк в беседе с «Радио 1» сказал, что переживания людей по поводу освобождения опасного убийцы — абсолютно нормальная реакция, однако у суда нет оснований его продолжать держать в местах лишения свободы.

«Мы должны четко понимать: какое бы страшное и безумное преступление человек не совершил, он несет за него наказание то, которое определил для него суд, потому что мы живём в правовом государстве. Суд назначил длительный срок лишения свободы, этот человек отбыл наказание, и оснований его держать в местах лишения свободы нет никаких оснований», — сказал эксперт.

Однако следователь объяснил, что все люди, совершившие опасные преступления, находятся под надзором правоохранительных органов.
«У правоохранительных органов есть функция предупреждения о преступлении, контроль за людьми, склонными к противоправной деятельности. То есть люди, ранее совершавшие тяжкие преступления, должны находиться в поле внимания. Территориальные правоохранительные органы будут присматриваться к этому человеку, проводить беседы. Это необходимо для того, чтобы не допустить рецидива — повторного совершения преступления», — объяснил специалист.

По словам специалиста по особо тяжким преступлениям, бывают случаи, когда люди, совершившие зверства, раскаиваются и начинают новую жизнь.

Адвокат уверенно заявил, что смертная казнь в правовом государстве недопустима.

«Я считаю, что всегда существовала опасность судебной ошибки, смертная казнь не позволяет исправить этой судебной ошибки, а любой друг вид наказания позволяет. Например, до того, как поймали Чикатило, за эти преступления был казнен невиновный человек. У нас в уголовном кодексе есть наказание на пожизненное лишение свободы, и сказать, что более гуманно (лишение жизни одномоментно или лишений свободы навсегда) нельзя. Те санкции, которые есть на сегодняшний момент, позволяют выбрать суду как самое максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, так и любое другое наказание», — сказал адвокат.

Владимир Постанюк отметил, что по сравнению с прошлыми годами, уровень уличной преступности заметно упал.

«Лет 30 назад выйти на улицу поздним вечером было небезопасно, а сейчас вы можете гулять в любое время дня и ночи. Уровень уличной преступности заметно упал. Это сделало государство, как бы мы не критиковали правоохранительные органы, это серьезный шаг», — сказал адвокат.

В завершении беседы следователь добавил, что спокойствие на улицах должно быть под тщательным контролем правоохранительных органов, которую нужно всегда держать в тонусе.

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В Подмосковье назвали округа-лидеры по готовности к отопительному сезону
14 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Активная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону ведётся в Московской области, о том, какие городские округа справляются с этой задачей с лучше других, сообщили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В топ-5 округов по подготовке жилых домов к отопительному сезону вошли Шаховская, Можайский, Краснознаменск, Бронницы и Мытищи», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что на сегодняшний день в Подмосковье паспорта готовности к запуску отопления получили 3 тысячи 870 многоквартирных домов. В полном объёме подготовка к отопительному сезону в регионе должна быть завершена к 15 сентября.

Перед подписанием паспорта готовности к отопительному сезону в доме проверяют систему центрального отопления, гидроизоляцию фундаментов, подвалов, чердаков и лестничных клеток, утепление трубопроводов и исправность гидрантов.

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#теплоснабжение
#отопительный сезон
#минчистоты
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье прошла конференция «Эффективная начальная школа»
14 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье обсудили программу ускоренного обучения в начальной школе. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Научно-практическая конференция прошла в Корпоративном университете.

«Проект предлагает уникальную программу, позволяющую ученикам освоить курс начального образования всего за три года. Это достигается благодаря индивидуальному учебному плану и учету личных образовательных траекторий каждого ребенка. В рамках конференции участники поделились результатами своей работы и лучшими практиками», — объяснили в пресс-службе.

В мероприятии от Московской области принимали участие эксперты и представители школ. Особое внимание на конференции было уделено методам и приемам работы с учащимися и способам повышения их интереса к учебному процессу.

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#конференция
#минобразования мо
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В Подмосковье зацвела краснокнижная кувшинка
14 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Редкая кувшинка вида кубышка малая зацвела в водоёмах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области как вид, сокращающийся в численности», — пояснил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он добавил, что кубышка малая является своего рода показателем чистоты водоёма.

Эта кувшинка цветёт небольшими ярко-жёлтыми цветами, у неё овальные листья, лежащие на воде, и толстый стебель, возвышающийся над водной гладью. В последние 50 лет кубышка малая встречается только в семи округах Московской области — Клину, Истре, Шаховской, Щёлкове, Павловском Посаде, Пушкинском и Волоколамском.

Ареал распространения кубышки малой сокращается из-за изменения состава воды, а также из-за вытеснения другими растениями.

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#подмосковье
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Глава АИДТ Ветров предложил обязать школьников учиться плавать накануне лета
14 июня 2024, 12:36

Фото: iStock/Mariakray

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости обязать школьников учиться плавать перед летними каникулами.
Он объяснил такую инициативу безопасностью: по его словам, смертность детей на воде связана с недостаточным умением держаться на воде и непониманием практических правил плавания.

«Учитывая это, прошу оценить идею проведения обязательных практических занятий для школьников в преддверии летних каникул, посвящённых обучению плаванию, спасению утопающих и правилам поведения на воде», — приводит RT обращение Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

До этого опрос сервиса OneTwoTrip показал, что большинство россиян (73,1%) планируют отправиться в путешествие всей семьёй. Как передают «Известия», семьи чаще всего выбирают спокойный отдых на пляже или у бассейна. При этом более половины опрошенных признались, что планируют свой отпуск заранее.

Ранее сообщалось, что единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошёл в Серпухове.

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