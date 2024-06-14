«Не суетитесь»: Кинолог рассказал хозяевам, как вести себя на приёме у ветеринара

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Для многих собак поход к ветеринарному врачу – это серьезное испытание. Избежать этих визитов не удастся, хотя бы потому, что раз в год важно отводить питомца на профилактический осмотр и вакцинацию.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как должен вести себя хозяин в ветеринарной клинике, чтобы его питомец чувствовал себя комфортно.
«Чужие запахи, неприятные манипуляции — все это может сильно пугать собаку в ветеринарной клинике. Хозяину на приеме у ветеринарного врача важно вести себя спокойно, не суетиться, не наглаживать питомца, успокаивая его», — сказал специалист.
Что делать, если собака боится ветеринарного врача
Подготавливайте к манипуляциям заранее
Собаку могут пугать непривычные касания во время осмотра. Чтобы снизить стресс, попробуйте приучать питомца к некоторым манипуляциям заранее. Для этого дома регулярно осматривайте уши, зубы собаки, щупайте ребра, при этом старайтесь максимально приближать ситуацию к той, что будет в ветеринарной клинике. За спокойное поведение обязательно поощряйте любимца.
Ведите себя спокойно
Собака будет ориентироваться на хозяина. Питомец может считывать настроение собаковода и перенимать его. Если вы будете суетиться на приеме, нервно поглаживать любимца и переживать из-за каждого действия специалиста, собака будет нервничать и испытывать стресс. Вместо этого старайтесь вести себя максимально расслабленно, разговаривайте с собакой спокойным, уверенным голосом, поощряйте за хорошее поведение.
Не тащите собаку насильно
Не нужно ругать и насильно затаскивать собаку в кабинет — так вы только усугубите ситуацию. Постарайтесь спокойно общаться с собакой, отвлекать игрой, использовать лакомства и поощрения.
Используйте успокаивающие средства
Важно понимать, что любое седативное средство можно дать любимцу только после консультации с ветеринарным врачом, он подскажет, что лучше использовать и грамотно укажет дозировку.
Существует множество успокоительных спреев, салфеток, пропитанных травяными ароматами. Также вы можете попробовать воспользоваться специальным ошейником, пропитанным экстрактом лаванды или валерианы.
Помните: поведение собаки во многом зависит от воспитания и реакции хозяина на окружающий мир.
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Анастасия Бондарева