«Не суетитесь»: Кинолог рассказал хозяевам, как вести себя на приёме у ветеринара

Маньяк Юрий Гриценко может вновь появиться на зеленоградских улицах после 22 лет за решеткой, 14 июня истекает его срок. Об этом пишет РИА Новости. Жертвами Гриценко стали пять женщин, а еще десять пострадали. Мужчина нападал на несчастных в парках, нанося удары по голове молотком сзади.