В Рязанской области девочка погибла от удара током оборванного провода
В Рязанской области ребёнок погиб от удара током оборванного провода. Об этом информирует РЕН ТВ.
Трагедия случилась в посёлке Поплевенский. По версии следствия, девятилетняя девочка могла схватиться за оборванный провод под напряжением. Смерть наступила мгновенно. Местные жители жалуются: населённый пункт в принципе в плохом состоянии, провода со столбов и зданий разбросаны повсюду.
Сообщается, что мать школьницы обратилась в администрацию. Ей заявили, что линии электропередачи — не их зона ответственности. В «Россетях» о случившемся не знают. Близкие погибшей рассказывают, что после трагедии провода быстро убрали.
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