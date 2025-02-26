«Не до жиру»: 14 российских производителей попались на фальсификации молочной продукции

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У 14 российских производителей молочной продукции были обнаружены фальсифицированные молочные продукты. Под видом, например, натуральных масла и творога продавались фальсификаты с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в указанных продуктах быть не должно.
Товары реализовывались через крупные торговые сети, такие, как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и других, сообщают «Известия». Генеральная прокуратура уже поручила провести проверку указанной продукции на предмет выявления признаков фальсификации. Представители Общественного совета при Роспотребнадзоре обратились в министерство промышленности и торговли РФ с просьбой изъять товары из продажи.
В обращении, переданном в Минпродторг главой Общественного совета при ведомстве Олегом Павловым указано, что на основе лабораторных исследований в образцах продукции 14 производителей выявлены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу. Инициаторы обращения просят наказать недобросовестных заводчиков, а некачественную продукцию убрать с полок магазинов.
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В обращении, переданном в Минпродторг главой Общественного совета при ведомстве Олегом Павловым указано, что на основе лабораторных исследований в образцах продукции 14 производителей выявлены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу. Инициаторы обращения просят наказать недобросовестных заводчиков, а некачественную продукцию убрать с полок магазинов.
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Александр Бойцов