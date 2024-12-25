Жителям Подмосковья рассказали, как не нарваться на подделку, покупая алкоголь

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Одно из главных правил приобретения алкогольной продукции перед Новым годом – покупать её только в официальных магазинах или имеющих лицензию специализированных бутиках. Такие рекомендации дали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Чтобы не нарваться на подделку, нужно убедиться, что лицензия для ознакомления потребителей размещена в доступном месте. Оплачивать алкогольные напитки в торговой сети нужно только через кассу. Такая продукция должна быть зарегистрирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе с использованием кассового аппарата», – отметили в ведомстве.На упаковке, за исключением слабоалкогольных напитков, должны быть размещены федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). Эти марки содержат штрихкод с информацией. Они должны быть без повреждений и легко читаемыми.
«Название продукции и объём на марке должны совпадать с названием на этикетке. Также стоит проверить целостность ёмкости. Колпачок должен плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться, а содержимое при переворачивании не должно вытекать. Этикетка должна быть ровной, без следов клея, плотно прилегать к упаковке», – подчеркнули в Минсельхозпроде.В ведомстве напомнили, что проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», отсканировав после покупки штрихкод на марке или QR-код на чеке.
Реализация алкоголя в интернете в России запрещена, поэтому продукцию нельзя заказывать онлайн.
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