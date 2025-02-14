В январе Госветслужба Московской области провела 12 тысяч анализов молочной продукции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Молочные продукты содержат кальций, белок, витамины и минералы, которые укрепляют костную ткань, зубы и поддерживают общее состояние организма. Однако следует покупать их только в местах санкционированной торговли, таких как магазины, рынки или специализированные точки. Это обеспечивает соблюдение санитарных норм, правильное хранение и высокое качество продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Региональные рынки и ярмарки предлагают широкий выбор молочных продуктов, таких как молоко, йогурты, сыры и творог. Вся представленная продукция проходит проверку в ветеринарных лабораториях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В январе было проведено 12 тысяч анализов этой продукции, взято 4,4 тысячи образцов. Изучали кислотность и механические загрязнения, оценивали внешний вид, определяли процентное содержание жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка.
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В январе было проведено 12 тысяч анализов этой продукции, взято 4,4 тысячи образцов. Изучали кислотность и механические загрязнения, оценивали внешний вид, определяли процентное содержание жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка.
В Министерстве отметили, что несанкционированная торговля может привести к приобретению испорченных или опасных для здоровья товаров. Рекомендуется делать покупки только в разрешённых местах, где продажа осуществляется с полным пакетом документов, подтверждающих происхождение товара и содержащих информацию о нём.
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Дайана Хусинова