В январе Госветслужба Московской области провела 12 тысяч анализов молочной продукции

Работники энергетической компании «Россети» приступили к ремонту высоковольтных выключателей на 12 ключевых подстанциях Подмосковья. В целом в текущем году организация планирует обновить 94 единицы оборудования, затратив около 22 миллиардов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.

В настоящее время работы ведутся на подстанциях в городских округах Богородский и Солнечногорск. Кроме того, сотрудники МЭС Центра планируют ремонтные работы на объектах, обеспечивающих подачу электроэнергии для жителей Воскресенска, Коломны, Сергиева Посада, Пушкино, Рузы и Чехова. Ремонтные работы на действующих подстанциях проводятся без отключения электричества у потребителей.