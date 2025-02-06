В сети «Светофор» выявили целый ряд крупных нарушений

Фото: iStock/Minerva Studio
Россельхознадзор выявил массовые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. По данным ведомства, которые передает РИА Новости, в январе 2025 года проверки показали грубые несоблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.
Среди нарушений — отсутствие документов на товары, просроченная продукция, нарушения условий хранения и маркировки. В Ростовской области в 60 магазинах обнаружено 91 нарушение, включая поставки продукции животного происхождения без ветеринарных сертификатов.
Инициатива провести рейды поступила от депутатов Госдумы и общественных организаций потребителей.
Ранее сообщалось, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире «России 24» объяснил, что торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества за счет низких цен. Однако при этом страдает качество продукции.
Читайте также:
В Госдуме рассказали, как получать две пенсии сразу
Мособлгаз показал на международной выставке новое газовое оборудование
Волонтеры в Анапе скручивают роллы Каляева для очистки Черного моря от мазута
Инициатива провести рейды поступила от депутатов Госдумы и общественных организаций потребителей.
«С просьбой проверить указанные магазины на соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обращались также депутаты Госдумы РФ и общественные организации потребителей», — пояснили в ведомстве.Проблемы также зафиксированы в Подмосковье (Томилино, Торбеево, Островцы, Раменское), Новгородской и Вологодской областях. Материалы проверок направлены в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире «России 24» объяснил, что торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества за счет низких цен. Однако при этом страдает качество продукции.
Читайте также:
В Госдуме рассказали, как получать две пенсии сразу
Мособлгаз показал на международной выставке новое газовое оборудование
Волонтеры в Анапе скручивают роллы Каляева для очистки Черного моря от мазута
Мария Моисеева