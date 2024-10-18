«Не допускать»: Кинолог рассказал, как отучить собаку будить хозяина по утрам

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Многие собаководы живут по утреннему расписанию собаки: питомец просыпается, будит хозяина, и тот выводит его на прогулку. Но не все понимают, что за долгие годы жизни с человеком собаки научились подстраиваться под хозяина, если он грамотно организовал режим дня.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что помимо того, что вы можете приучить собаку к нужному графику, который удобен для вас, есть и другие инструменты, которые помогут отучить питомца будить вас с утра.
Хозяину нужно дать понять питомцу, что он пойдет на прогулку только тогда, когда сам обозначает время. Однако нужно принимать во внимание и тот факт, что, порой, собаки ведут себя таким образом, поскольку им нужно справить нужду. Собакам вредно долго терпеть, из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если собака будет постоянно сдерживаться, это приведет к проблемам с мочевыводящими путями и пищеварительной системой.
Прежде чем отучивать собак от привычки вас будить, убедитесь, что вы соблюдаете график выгула. Без вреда для здоровья питомец может терпеть 12-14 часов. Оптимальное время между выгулами 8-10 часов.
Помните, что выгул собаке необходим не только для удовлетворения физиологических потребностей, это еще и важная часть социализации животного. Поэтому, чтобы ваша жизнь с любимцем приносила вам радость, старайтесь поддерживать баланс между своими желаниями и желаниями питомца, не позволяйте собаке выпрашивать прогулки, установите удобный для вас обоих жизненный график, тогда прогулки будут приносить удовольствие и пользу как хозяину, так и собаке.
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«Главное понимать, что собаки отлично подстраиваются под человека, но умеют делать так, чтобы хозяин подстраивался под них. Если собака привыкла будить вас, чтобы выйти на улицу, она будет постоянно повторять эти действия до тех пор, пока владелец не скорректирует ее поведение», — сказал эксперт.
Не поощряйте желания питомцаСобакам не так важны ранние прогулки по утрам, как соблюдение ритуалов и графика. Питомцы следуют заученным схемам. Если ваш любимец привык вас будить, получая прогулку взамен, он будет делать это всякий раз, потому что в его голове сложилась простая схема, которая работает всегда: бужу хозяина — он встает и ведет меня на прогулку. Важно не допускать такое поведение и пресекать любые попытки разбудить вас в обмен на выгул.
Хозяину нужно дать понять питомцу, что он пойдет на прогулку только тогда, когда сам обозначает время. Однако нужно принимать во внимание и тот факт, что, порой, собаки ведут себя таким образом, поскольку им нужно справить нужду. Собакам вредно долго терпеть, из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если собака будет постоянно сдерживаться, это приведет к проблемам с мочевыводящими путями и пищеварительной системой.
Прежде чем отучивать собак от привычки вас будить, убедитесь, что вы соблюдаете график выгула. Без вреда для здоровья питомец может терпеть 12-14 часов. Оптимальное время между выгулами 8-10 часов.
Вставайте раньше будильникаНаучите собаку вставать по будильнику. Например, ваш любимец обычно просыпается и будит вас в 7 утра. Поставьте будильник раньше на 5-10 минут. Главное, чтобы питомец не просыпался до этого времени. Когда будильник прозвенел, встаньте, наденьте на пса ошейник. Если вы будете повторять эти действия постоянно, то собака поймет, что сигнал будильника и ошейник означают, что ее скоро выведут на прогулку. Постепенно смещайте время на удобное для вас, главное, повторять эти действия многократно. Со временем собака перестанет вас будить, чтобы сходить на прогулку, она просто будет дожидаться сигнала будильника и своего ошейника.
Помните, что выгул собаке необходим не только для удовлетворения физиологических потребностей, это еще и важная часть социализации животного. Поэтому, чтобы ваша жизнь с любимцем приносила вам радость, старайтесь поддерживать баланс между своими желаниями и желаниями питомца, не позволяйте собаке выпрашивать прогулки, установите удобный для вас обоих жизненный график, тогда прогулки будут приносить удовольствие и пользу как хозяину, так и собаке.
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Анастасия Бондарева