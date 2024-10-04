«Перевозбудилась»: Кинолог назвал способы, помогающие успокоить собаку

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У любого собаковода хотя бы раз вставал вопрос: «Как успокоить перевозбужденную собаку». При этом ситуации могут быть разные: собака испугалась или просто перевозбудилась из-за активной игры. В любом случае в арсенале хозяина должны быть приемы, которые помогут успокоить питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важно знать причину перевозбуждения собаки, чтобы подобрать действующий инструмент коррекции поведения.
У собаки всегда есть несколько приемов, которые помогают ей справиться со стрессом или перевозбуждением, но иногда эти методы не нравятся владельцам: например, чтобы успокоить себя питомец грызет диван или портит обувь. Поэтому хозяину важно помогать любимцу и предлагать такие методы борьбы со стрессом и возбуждением, которые подойдут как владельцу, так и собаке.
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«Но иногда успокоить собаку нужно быстро и эффективно, для этого необходимо знать пару-тройку отвлекающих приемов, которые помогут собаке переключиться», — сказал он.
Формируйте новые привычкиРазберитесь, из-за чего собака пришла в перевозбужденное состояние. Например, это предстоящая прогулка. Первое, что нужно понимать хозяину, что, если он ускорит процесс сборов на улицу и сделает все, чтобы побыстрее удовлетворить интерес питомца, — это будет поощрением такого поведения собаки. Собака поймет, что ее активность помогает ей быстрее добиться желаемого. Поэтому хозяину нужно формировать новую привычку: только когда собака успокоится, вы вместе выходите на улицу, если она продолжает бегать и нетерпеливо стоять у двери, выгула не состоится. Конечно, для формирования навыка потребуется время, но постепенно питомец поймет, что от него ждет хозяин.
Пробуйте поисковую игруВы можете закрепить команду за этим процессом, например, «Ищи!» или «Найди!». Когда собака перевозбудилась, произнесите команду и раскидайте на пол или спрячьте в разных местах лакомства. Покажите питомцу одно из них, чтобы он понял, что от него хочет хозяин и заинтересовался поиском.
Подключайте физическую активностьФизическая активность помогает избавиться от стресса. Часто этот метод используют, чтобы успокоить питомца во время испуга, например, если вы оказались на улице в момент взрыва салюта. Когда собака поддалась панике, можно предложить ей пробежаться, это позволит выбросить адреналин. Как только вы поймете, что ситуация стабилизировалась, остановитесь, похвалите собаку. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих действиях, показывая питомцу, что он в безопасности.
Переключайте на едуЛизательный коврик или конг, начиненный любимым лакомством позволят быстро переключить внимание питомца. Некоторые собаководы наверняка замечали, как в стрессовых ситуациях питомец может начать вылизывать хозяину руки или другие части тела. Этот процесс помогает ему успокоится, поэтому такое переключение эффективно поможет любимцу.
У собаки всегда есть несколько приемов, которые помогают ей справиться со стрессом или перевозбуждением, но иногда эти методы не нравятся владельцам: например, чтобы успокоить себя питомец грызет диван или портит обувь. Поэтому хозяину важно помогать любимцу и предлагать такие методы борьбы со стрессом и возбуждением, которые подойдут как владельцу, так и собаке.
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Анастасия Бондарева