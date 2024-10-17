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Собаке отрезали язык на груминге в Сергиевом Посаде

17 октября 2024, 17:41
Фото: iStock/STOWEN SETO

Фото: iStock/STOWEN SETO

Собаке отстригли язык во время груминга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник в салоне Dolce Vita в Сергиевом Посаде. Хозяйке вернули питомца с оформленной стрижкой, но отстриженным языком. Директор салона заявила, что это произошло случайно, мол собака дёрнулась во время процедуры. При этом деньги за услугу с хозяйки всё же потребовали.

После произошедшего собачка ещё целые сутки пребывала в состоянии сильнейшего стресса и плохо себя чувствовала. К ветеринару хозяйка пока решила не обращаться, чтобы не напугать питомца ещё сильнее. Но и так понятно, что восстановить язык не удастся.



Когда девушка публично заявила о случившемся, опубликовала посты в соцсетях, директор салона принесла извинения и пожелала скорейшего выздоровления животному. Также хозяйке всё-таки вернули деньги за услугу. Она также заявила, что не будет привлекать салон к ответственности, поскольку это уже никак не поможет её собаке.

С мастером, который случайно отрезал часть языка животного, провели беседу. Такой инцидент первый в практике работника.

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#собака
#инцидент
#язык
#девушка
#услуги
Ростовские школьники записали видео с унижением учительницы
Ростовские школьники унизили позвавшую их на урок учительницу и сняли на видео
17 октября 2024, 17:18

Фото: istock/Motortion

Ученики 8-го класса из Шолоховского района Ростовской области оскорбили учительницу, которая позвала их на урок, и записали это на видео. Запись с унижением педагога появилось в Telegram-канале Don Mash.
На кадрах видно, как прогуливающие уроки восьмиклассники издеваются над учительницей. Они отпускают в адрес женщины шутки с сексуальным подтекстом и не реагируют на ее попытки успокоить детей. Женщина безуспешно пытается оправить школьников за парты и грозится поговорить с родителями.
«Будешь у меня сосать», — отвечают дети женщине-педагогу.

Видео с оскорблениями быстро распространилось в соцсетях. Местные органы образования и полиция уже обратили внимание на этот инцидент. Сейчас они проверяют родителей и педагогов общеобразовательной школы.

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Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
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#уроки
#инцидент
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Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
17 октября 2024, 16:13

Фото: соцсети П. Дидди

Все больше имен фигурирует в деле скандального продюсера P.Diddy, обвиняемого в организации оргий, проституции и торговле людьми. Так, американка Эшли Пэрэм заявляет, что рэпер изнасиловал ее в присутствии других мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обвинения в убийстве


Американка Эшли Пэрэм утверждает, что рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, изнасиловал ее в отместку за слова о его предполагаемом участии в убийстве рэпера 2Pac (Тупака Шакура). Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на текст судебного иска. По информации издания, это преступление произошло в марте 2018 года. Пэрэм рассказала, что в то время встретила в баре молодого человека, который заявил, что является другом Комбса и хочет её с ним познакомить. Он стремился произвести на неё впечатление.

Однако девушке не понравилось такое предложение, так как она была уверена, что именно Комбс причастен к убийству Тупака Шакура. Это дошло до P.Diddy, и он, узнав о не самых приятных комментариях Эшли, решил ей отомстить.
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Изнасилование группой


Знакомый, с которым Пэрэм встретилась в баре, пригласил ее домой, где их уже ждал Комбс. По словам девушки, последний жестоко изнасиловал ее, применив телевизионный пульт, а затем подобными действиями занимались еще несколько человек. Кроме того, пострадавшую принудили проглотить некую таблетку.

Согласно судебным материалам, Пэрэм требует от Комбса и его сообщников возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. Пострадавшая настаивает на проведении разбирательства с участием присяжных.

Фото: соцсети П. Дидди/рэпер в окружении участников скандальной «Белой вечеринки»

Что известно о деле P. Diddy


Рэпер был задержан 17 сентября в номере отеля. Ему предъявили обвинения в рэкете, секс-торговле и сутенерстве. Согласно версии следствия, Комбс использовал принуждение и угрозы, заставляя женщин и близких ему людей удовлетворять свои сексуальные потребности. Затем он занимался уничтожением улик, чтобы избежать негативного внимания.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в частности, звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для транспортировки мужчин и женщин в секс-индустрию на мероприятия, называемые «Freak Offs».

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Расстрелявший участника СВО в Подмосковье мог быть не один
Убивший участника СВО в Подмосковье мог быть с сообщником
17 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/nixki

Убивший участника СВО в Подмосковье мог быть не один, неподалёку от места преступления его мог ожидать автомобиль. Об этом правоохранительные органы сообщили ТАСС.
Отмечается, что у киллера мог быть сообщник, который поджидал его на машине вблизи с местом убийства.

Ранее следователям удалось установить, что злоумышленник произвёл не менее девяти выстрелов, стоя на грунтовой дороге в районе деревни Меленки в Солнечногорском районе. Он открыл огонь по боковому окну автомобиля со стороны водителя, которым являлся полковник, участник СВО. В мужчину попало не менее шести пуль, от чего он скончался на месте. После совершения убийства преступник скрылся.

В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий случившегося в среду.

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#полиция
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#стрельба
#сво
#убийство
#военные
#ск рф
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«Маленькая дрянь»: вдова «заказала» 8-летнюю дочь любовницы мужа, чтобы не лишиться наследства, подробности
17 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В 2021 году в Туве произошло резонансное преступление. 61-летняя женщина решила организовать убийство маленькой дочери своего покойного мужа. Оказалось, что школьница не просто была первоочередной наследницей, но и рожденным от любовницы ребенком. Подробности – в материале «Радио 1».

Измена мужа


61-летние Ирина и Григорий прожили в браке много лет, однако совместными детьми так и не обзавелись. При этом оказалось, что Григорий все-таки успел стать отцом, но в тайне от жены. Ирина об измене узнала, однако нашла в себе силы простить неверного супруга и сохранить семью. Григорий к внебрачной дочери сильно прикипел. Периодически навещал бывшую любовницу, платил алименты и принимал участие в воспитании ребенка.


Внезапная смерть и борьба за наследство


Беда настигла семью внезапно. В один момент у Григория случился инсульт. Он упал на улице, и хоть проходящие мимо люди успели вызвать скорую помощь, врачи оказались бессильны. У безработной вдовы остались лишь небольшие сбережения. Квартира, в которой они жили, не считалась совместно нажитым имуществом и принадлежала исключительно Георгию.

У него также была еще одна однокомнатная квартира в Шушенском, доставшаяся от родственников, которую они временно сдавали. По законам, все это переходило к девочке как наследнице первой очереди. Оспаривать такие права было практически бессмысленно, констатировали юристы.

«Вот тогда и возникла у Ирины идея избавиться от девочки. Она постоянно ей мешала», – рассказывали соседи.
По словам знакомых семьи, женщина еще при жизни мужа позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес девочки. Она называла ее «маленькой дрянью» и «ненужным выродком».


Фото: iStock/yacobchuk

Заказное убийство


Чтобы единолично завладеть двумя квартирами, принадлежавшими её покойному мужу, Ирина решила избавиться от первоочередной наследницы. Женщина предлагала за убийство 180 тысяч рублей. Вскоре на предложение откликнулся некий Иван, который на самом деле был сотрудником уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Под наблюдением полиции состоялась встреча между заказчицей и исполнителем в её квартире, где она передала ему 10 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Ирина рассказала «киллеру», как девочка добирается из школы домой, поскольку семьи жили по соседству. Она указала, в какое время девочка будет ждать автобус: это было наиболее подходящее время и место для преступления. Ирина не подозревала, что девочку и её маму уже заранее предупредили сотрудники полиции. На следующий день Ирине предоставили фото «мертвого» ребёнка, лежащего на снегу. Получив оставшиеся 170 000, «киллер» закончил свою часть дела. Тем временем в квартиру вломились оперативники, которые ждали за дверью.

Следственный комитет России по Республике Тыва инициировал уголовное дело в отношении 61-летней гражданки Кызыла.

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Полиция заинтересовалась школьником, предложившим секс пожилой учительнице
17 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Dzurag

Правоохранительные органы заинтересовались актами издевательств школьников над пожилой учительницей в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в школе в Шолоховском районе. Школьники остановили учительницу на улице и начали приставать к ней попутно записывая происходящее на видео. Перед этим она сделала им замечание за систематические прогулы.

На видео один из неадекватных подростков издевательски предлагал пожилому педагогу секс, а также интересовался, бреет ли она половые органы. Кадры слили в интернет, после чего на них обратили внимание в полиции.

Директор школы сообщила об организации двух проверок – на уровне школы и полицейскими. За произошедшее наказание могут понести не только сами подростки, но и их родители, и классный руководитель за плохое воспитание.

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Выстрелов было больше: СК РФ представил новые подробности дела о расстреле участника СВО

В Ленобласти могут снести цыганскую деревню
#ростовская область
#полиция
#школьники
#учитель
#секс
#школы
#наказание
#проверка
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Выстрелов было больше: СК РФ представил новые подробности дела о расстреле участника СВО
СК: не менее девяти раз выстрелили в участника СВО, убитого в Подмосковье
17 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/SolidMaks

В убитого в Подмосковье участника СВО выстрелили не менее девяти раз. Новые подробности дела представила пресс-служба Следственного комитета России.
Удалось установить, что выстрелы совершались неизвестным, который стоял на грунтовой дороге около деревни Меленки Солнечногорского района. В общей сложности преступник произвёл не менее девяти выстрелов в боковое стекло со стороны водителя.

Отмечается, что непосредственно в военного попали не менее шести пуль. От полученных ранений он скончался на месте. После этого киллер скрылся с места преступления.

Расследование дела продолжается, отметили в СК РФ.

Накануне стало известно об убийстве полковника, участника СВО, который прибыл неделю назад домой. В момент стрельбы он сидел в автомобиле, после его смерти машина продолжила самостоятельное движение, пока не упёрлась в забор дома.

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#подмосковье
#убийство
#стрельба
#сво
#военные
#ск рф
#расследование
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В Ленобласти могут снести цыганскую деревню
В Ленобласти из-за самостроев грозит снос деревне, где поселились цыгане
17 октября 2024, 14:53

Фото: iStock/blinow61

Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос из-за множества самовольных построек. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
Днём ранее сообщалось, что в деревне Верхние Осельки толпа цыган помешала сотрудникам Госавтоинспекции задержать нарушителя ППД, который успел сбежать, пока народ толкал и хватал на форменную одежду правоохранителей. В результате в отделе полиции оказались четверо цыган, среди которых был 19-летний водитель без прав и зачинщик инцидента с сотрудниками ГАИ.

На фоне данного инцидента в четверг в деревню нагрянули сотрудники полиции. Они провели тотальную проверку всего цыганского табора с обысками в их домах.

В результате проверки полицейские доставили несколько десятков мужчин, в том числе и цыганского барона, в территориальный отдел для проверки на причастности к преступлениям и административным правонарушения. Для этого всех доставленных дактилоскопировали, взяли у них тесты ДНК и анализы на употребление наркотиков.

В региональном главке МВД отметили, что в деревне было обнаружено 13 автомобилей с признаками подделки госномеров. Также правоохранители обнаружили самовольные постройки. Они составляют подавляющее большинство всех частных домов в Верхних Осельках. Теперь им грозит снос.

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#ленинградская область
#полиция
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#мвд
#проверки
#снос
#деревня
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Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в Екатеринбурге
17 октября 2024, 14:00

Фото: iStock/Motortion

Мигрант изнасиловал 12 летнюю школьницу в Екатеринбурге. Предположительно, пострадавшая является уроженкой Средней Азии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Да, это так. Предположительно, пострадавшая девочка — из Средней Азии», — подтвердил источник.

Уточняется, что преступника уже задержали. Сейчас его допрашивают.

При этом подробности происшествия не уточняются. А в Следственном комитете региона комментировать ЧП не стали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать трехлетней девочки заявила в полицию об изнасиловании дочери в детском саду на Товарищеском проспекте. Женщина обратилась в полицию 13 октября. Она сообщила, что 11 октября ее маленькую дочку изнасиловал неизвестный во время тихого часа.

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#женщина
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#происшествия
#девочка
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Флаги сорвали с могил участников СВО в Хакассии
Неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО в Хакассии
17 октября 2024, 13:47

Фото: istock/dragana991

В Хакасии неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО. Информация об этом появилась 17 октября на портале «Юг Сибири».
Издание сообщает, что кто-то сорвал знамена и выломал флагштоки за сутки 16 октября. Родственники погибших не верят в версию о природной стихии, так как в регионе в последние дни не было сильного ветра.

Могилы остались нетронутыми, за исключением одной, где был завален крест. Полиция проводит проверку по факту инцидента. На кладбище нет камер наблюдения, только ворота, которые закрывают на ночь.

Ранее в Москве девушка подожгла гостиничный номер по заказу украинских спецслужб. Это произошло в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте. На 18 этаже сработала пожарная сигнализация. Благодаря автоматической системе тушения, огонь быстро ликвидировали, и удалось избежать крупного пожара.

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