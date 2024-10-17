Собаке отрезали язык на груминге в Сергиевом Посаде

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Собаке отстригли язык во время груминга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник в салоне Dolce Vita в Сергиевом Посаде. Хозяйке вернули питомца с оформленной стрижкой, но отстриженным языком. Директор салона заявила, что это произошло случайно, мол собака дёрнулась во время процедуры. При этом деньги за услугу с хозяйки всё же потребовали.
После произошедшего собачка ещё целые сутки пребывала в состоянии сильнейшего стресса и плохо себя чувствовала. К ветеринару хозяйка пока решила не обращаться, чтобы не напугать питомца ещё сильнее. Но и так понятно, что восстановить язык не удастся.
Когда девушка публично заявила о случившемся, опубликовала посты в соцсетях, директор салона принесла извинения и пожелала скорейшего выздоровления животному. Также хозяйке всё-таки вернули деньги за услугу. Она также заявила, что не будет привлекать салон к ответственности, поскольку это уже никак не поможет её собаке.
С мастером, который случайно отрезал часть языка животного, провели беседу. Такой инцидент первый в практике работника.
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После произошедшего собачка ещё целые сутки пребывала в состоянии сильнейшего стресса и плохо себя чувствовала. К ветеринару хозяйка пока решила не обращаться, чтобы не напугать питомца ещё сильнее. Но и так понятно, что восстановить язык не удастся.
Когда девушка публично заявила о случившемся, опубликовала посты в соцсетях, директор салона принесла извинения и пожелала скорейшего выздоровления животному. Также хозяйке всё-таки вернули деньги за услугу. Она также заявила, что не будет привлекать салон к ответственности, поскольку это уже никак не поможет её собаке.
С мастером, который случайно отрезал часть языка животного, провели беседу. Такой инцидент первый в практике работника.
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Анастасия Чинкова