«Серьезное отравление»: Кинолог объяснил, чем для собаки опасны осенние прогулки

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Осенняя пора может радовать нас солнечными днями и золотыми листьями в парках и скверах. Гулять в такое время года одно удовольствие: питомцу не жарко, а сухие дни позволяют больше времени проводить на улице. Однако не стоит забывать, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что клещи и блохи, опавшие желуди и каштаны, антифриз, лужи, собравшие в себя грязь и токсичные химикаты — все это может встретить питомец на прогулке осенью.
«Собаководу важно позаботиться о безопасности любимца в холодное время года. Конечно, не стоит излишне волноваться, но быть немного внимательней на улице не помешает», — сказал эксперт.
Желуди и каштаны
Осенью начинают созревать и опадать желуди и каштаны. Собаководам важно быть внимательными на прогулке и не позволять питомцу интересоваться ими. Помимо того, то собака может подавиться плодами, которые могут вызвать серьезное отравление. В каштанах содержится эскулин, который вызывает рвоту, диарею, потерю аппетита и снижение активности, боли в животе, жажду и даже тремор. А желуди содержат дубильную кислоту, которая может навредить печени и почкам. Помимо этого, у собаки может начаться крапивница и отеки.
Клещи
Влажная и теплая погода благоприятно влияют на жизнедеятельность клещей. Во многих регионах России опасность подцепить клеща на прогулке сохраняется до заморозков. Поэтому если хозяин перестал обрабатывать питомца от насекомых в конце лета, есть риск подхватить клеща во время прогулки осенью.
Антифриз
Часто можно заметить небольшие пятна под автомобилем. В некоторых случаях это разливается антифриз. Осенью антифриз может разноситься по улице и оставаться в лужах. Если питомец случайно попробует антифриз или воду с антифризом он может серьезно отравиться. Дело в том, что в состав антифриза у разных производителей входит этиленгликоль, пропиленгликоль или метанол. Любое из этих активных ингредиентов очень токсичны для собаки.
Опавшие листья
Многие собаки очень любят осенние листья: они с азартом ныряют и исследуют кучи собранных листьев. Эта игра может стать причиной травм у питомца. Под осенними листьями могут прятаться осколки стекла, проволока, арматура или другие опасные предметы. Лучше не позволять питомцу прыгать в гору из листьев. Если собаке нравится играть в них, то выбирайте для этого места в парках, где листья небольшим покрывалом лежат вдоль деревьев.
Лужи
Лужи собирают в себе всю грязь и токсичные вещества. Если у вашего питомца есть небольшая рана на подушечках лап, прогулка по луже может вызвать раздражение и аллергическую реакцию.
Несмотря на то, что осенью на улице собака может столкнуться с неприятными ситуациями, не отказывайте себе в удовольствии подольше погулять с питомцем, зайти в любимый парк, который усеян осенними листьями, побегать на дрессировочной площадке и просто провести вместе с собакой время на улице.
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Анастасия Бондарева