20 ноября 2026, 16:26

Специалист по ЖКХ Бондарь рассказал, как действовать при запахе газа в квартире

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о действиях при появлении запаха газа в квартире.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист рекомендовал сразу же открыть окна и форточки и позвонить в аварийную службу по номерам 104 или 112.

«Стоит закрыть краны на самой плите или колонке, а также повернуть основной вентиль на общей газовой трубе внутри помещения, если он есть. Параллельно с этим критически важно не допустить появления искры. Категорически запрещается зажигать спички, курить, щелкать выключателями света или трогать любую бытовую технику», — подчеркнул Дмитрий.