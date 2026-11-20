«Не допустить искры»: Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха газа
Специалист по ЖКХ Бондарь рассказал, как действовать при запахе газа в квартире
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о действиях при появлении запаха газа в квартире.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист рекомендовал сразу же открыть окна и форточки и позвонить в аварийную службу по номерам 104 или 112.
«Стоит закрыть краны на самой плите или колонке, а также повернуть основной вентиль на общей газовой трубе внутри помещения, если он есть. Параллельно с этим критически важно не допустить появления искры. Категорически запрещается зажигать спички, курить, щелкать выключателями света или трогать любую бытовую технику», — подчеркнул Дмитрий.По словам эксперта, жильцам с детьми, пожилыми родственниками и животными нужно немедленно выйти на улицу и ждать специалистов у входа в дом. Утечку бригада перекрывает бесплатно. Бондарь отметил: если газ идёт из пустующей квартиры, тоже нужно звонить по 104 или 112.