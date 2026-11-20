Россиян предупредили о риске лудомании у детей из-за автоматов с игрушками
Врачи предупреждают, что автоматы с плюшевыми мишками могут сформировать у ребёнка склонность к лудомании. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам психологов, такие аппараты приучают детей играть ради выигрыша. Развлечение стоит денег, поэтому ребёнок начинает воспринимать трату средств на азартные игры как норму.
Именно это и становится «трамплином» к будущей зависимости. Клинический психолог Денис Автомонов относит автоматы с клешнёй к играм на удачу: человек может ошибочно полагать, что контролирует процесс, хотя от него ничего не зависит.
Сами аппараты не вызывают зависимости, но знакомство с механизмом азарта грозит печальными последствиями в будущем. Некоторые эксперты считают, что такие автоматы провоцируют лудоманию и у взрослых — они увлекаются и тратят около 1000 рублей за раз, чтобы достать игрушку.
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