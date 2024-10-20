Умер украинский актёр из сериалов «Нюхач» и «Одесса-мама» Николай Седнев

В начале 90-х годов звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм трижды выдвигался на премии MTV Movie Awards в категории «Самый желанный мужчина». До сих пор поклонницы по всему миру продолжают следить за личной жизнью артиста. О том, что известно о романах секс-символа расскажет «Радио 1».