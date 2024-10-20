Умер украинский актёр из сериалов «Нюхач» и «Одесса-мама» Николай Седнев

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Советский и украинский актёр Николай Седнев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил режиссёр Одесской киностудии Леонид Павловский.
«Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!», — написал он на своей странице в социальной сети.
Никаких подробностей о смерти друга и коллеги режиссёр не сообщил.
Артист дебютировал в кино в 1999 году. Наиболее яркие его работы связаны со съёмками в картинах знаменитой Киры Муратовой. Она Седнева в своих фильмах «Второстепенные люди», «Настройщик», где его партнёрами были Алла Демидова, Рената Литвинова, Нина Русланова и другие звезды. В 2006 году снялся у Муратовой в фильме «Два в одном». И в нем актер был на одной площадке с Ренатой Литвиновой. Вместе с ними в ленте снялись Александр Баширов, Богдан Ступка и другие. В последние годы снимался в основном в сериалах, наиболее известные из которых «Пляж», «Нюхач», «Заяц, жаренный по-берлински» и «Одесса-мама».
Николай Седнев был не только известным актёром и режиссёром, но и успешным писателем. Его роман «В окрестностях Милены» вошел в лонг-лист российского «Букера». Он также написал сценарии для фильмов «Проснуться в Шанхае» и «Вышивальщица в сумерках», которые поставил и как режиссёр.
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Никаких подробностей о смерти друга и коллеги режиссёр не сообщил.
Артист дебютировал в кино в 1999 году. Наиболее яркие его работы связаны со съёмками в картинах знаменитой Киры Муратовой. Она Седнева в своих фильмах «Второстепенные люди», «Настройщик», где его партнёрами были Алла Демидова, Рената Литвинова, Нина Русланова и другие звезды. В 2006 году снялся у Муратовой в фильме «Два в одном». И в нем актер был на одной площадке с Ренатой Литвиновой. Вместе с ними в ленте снялись Александр Баширов, Богдан Ступка и другие. В последние годы снимался в основном в сериалах, наиболее известные из которых «Пляж», «Нюхач», «Заяц, жаренный по-берлински» и «Одесса-мама».
Николай Седнев был не только известным актёром и режиссёром, но и успешным писателем. Его роман «В окрестностях Милены» вошел в лонг-лист российского «Букера». Он также написал сценарии для фильмов «Проснуться в Шанхае» и «Вышивальщица в сумерках», которые поставил и как режиссёр.
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