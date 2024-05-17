«Не грех, но глупость»: священник о завешивании зеркал в доме покойника

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Священник назвал языческими пережитками ритуал по завешиванию окон в доме покойника.
По словам Сергея Сеньчукова (Феодорита), завешивание зеркал, когда умирает кто-то из близких или в доме находится покойник — одна из самых старейших традиций. При этом она не имеет никакого отношения к православной вере.
Как отметил священник, это суеверие и языческий пережиток и следование подобным традициям — это не грех, но глупость.
Священнослужитель пояснил, что ключевое для христианина, провожающего близкого в последний путь, — это молитва, чтение Псалтыря, церковное отпевание и панихида.
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Как отметил священник, это суеверие и языческий пережиток и следование подобным традициям — это не грех, но глупость.
Священнослужитель пояснил, что ключевое для христианина, провожающего близкого в последний путь, — это молитва, чтение Псалтыря, церковное отпевание и панихида.
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Алёна Самарева