Исполнял обязанности алтарника: Священник Белоусова заявил о его честности

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (новая Москва) протоиерей Леонид Царевский, который крестил Андрея Белоусова, заявил о его честности и патриотизме. Об этом священнослужитель рассказал в интервью для РИА Новости.