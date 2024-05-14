Исполнял обязанности алтарника: Священник Белоусова заявил о его честности

Фото: Официальный сайт Кремля
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (новая Москва) протоиерей Леонид Царевский, который крестил Андрея Белоусова, заявил о его честности и патриотизме. Об этом священнослужитель рассказал в интервью для РИА Новости.
По словам собеседника агентства, когда Белоусов крестился, то уже состоял на государственной службе. Несмотря на это, чиновник продолжал приезжать в храм и исполнять некоторые обязанности алтарника.
Напомним, 7 мая состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия. На пост главы Минобороны РФ Владимир Путин предложил Андрея Белоусова.
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«Он очень хороший человек, честный, настоящий патриот, глубокий ученый-экономист, несколько книг написал – я их частично посмотрел, он дарил», — высказался священник о Белоусове.
Напомним, 7 мая состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, после этого правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия. На пост главы Минобороны РФ Владимир Путин предложил Андрея Белоусова.
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Евгения Парфентьева