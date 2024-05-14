«Это грех»: священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников

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На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – неуместно устраивать «трапезу с покойником» — оставлять на могилах еду и напитки — это грех и языческое представление об общении с усопшим. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в беседе с РИА Новости.
«В Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – «за упокой»; пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы там священник совершил заупокойное богослужение», — пояснил отец Максим Первозванский.Протоиерей призвал отказаться от следования некоторым «народным» обычаям. Собеседник издания подчеркнул, что попытка «накормить, напоить» усопшего — это языческое представление об общении с усопшим, что является грехом.
Он добавил, что у могилы можно и перекусить, «если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения». Первозванский отметил, что застолье лучше утраивать после поминок — дома или в кафе.
Радоница в 2024 году: какого числа, как поминать усопших, что нельзя делать — читайте в материале «Радио 1».
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