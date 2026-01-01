Россиянам назвали лучший вариант для хранения еды после новогодней ночи
Старший преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова дала рекомендации по хранению продуктов после праздников.
В беседе с «RT» Ксения посоветовала использовать герметичные контейнеры из пищевого пластика, стекла или подходящей нержавеющей стали. По её мнению, для мяса, рыбы и сыра идеальны вакуумные упаковки.
«Фольга и пищевая плёнка подходят для кратковременного хранения (не более суток), так как они не обеспечивают полной герметичности. Бумажные пакеты можно использовать для хранения овощей и фруктов и хлеба, чтобы продукты «дышали», однако бумажный пакет не продлевает сроки хранения», — предостерегла Кузнецова.Эксперт рекомендует хранить готовые блюда на верхней полке холодильника, мясо и рыбу — на нижней, овощи — в контейнерах, соусы — в дверце. Срок хранения готового — 3–4 дня, мясных деликатесов — 1–2 дня. Крупные порции стоит разделять.