Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО

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В ходе выполнения боевых задач на СВО погиб актер Леонид Гусаров. Об этом сообщила администрация городского округа Жуковский Московской области в социальных сетях.
«В августе 2023 года Леонид Гусаров убыл на СВО. При осуществлении боевых задач он героически погиб», – сказано в сообщении.Церемония прощания с Леонидом Гусаровым пройдет в пятницу, 21 июня, в 10:00 в Пантелеимоновском храме Преображения Господня.
Леонид Гусаров родом из Ангарска, окончил Иркутское театральное училище. В разные годы трудился в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году Гусаров переехал в подмосковный Жуковский. Там начал сотрудничество с театром «Стрела», а также устроился в Детскую школу искусств № 1.
19 июня стало известно, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев скончался от рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак