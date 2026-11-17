«Не хочу оливье»: Нейропсихолог объяснила, как распознать новогоднее выгорание
Нейропсихолог Колобова: бессонница и агрессия указывают на новогоднее выгорание
Нейропсихолог Светлана Колобова рассказала о новогоднем выгорании. Оно проявляется через усталость, раздражительность, бессонницу и нежелание встречать праздник.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что такое состояние часто возникает из-за завышенных ожиданий и давления предпраздничной суеты.
«Это хроническая усталость, головные боли, проблемы с ЖКТ, скачки давления, нарушение сна. Это снижение концентрации, избегание социума, стремление отменить все встречи, корпоративы, посиделки с родственниками. Это агрессия, когда люди срываются друг на друга из-за мелочей», — отметила нейропсихолог.Чтобы справиться с выгоранием, Колобова советует снизить требования к себе и отказаться от лишних дел. Она предостерегла от поспешного увольнения из-за стресса: лучше сначала создать финансовый резерв, а при затяжной апатии обратиться к специалисту.