Россиянам назвали наиболее вредные для здоровья новогодние блюда
Биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская назвала вредные для здоровья новогодние блюда. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам эксперта, самым калорийным блюдом является холодец, тогда как оливье можно считать менее вредным на его фоне. Однако, в зависимости от рецепта, сельдь под шубой также может иметь более низкую калорийность.
Холодец создает наибольшую нагрузку на организм из-за своей высокой калорийности. Важно учитывать, что калорийность зависит от вида мяса, использованного для его приготовления. Все три блюда богаты жирами и солью, а основную опасность представляет майонез, отметила биохимик.
Хотя оливье и сельдь под шубой имеют относительно невысокую калорийность в 100 граммах, следует помнить о майонезе, который увеличивает содержание соли в этих блюдах. Это может привести к отекам, добавила Дивинская.
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