17 ноября 2026, 16:21

Биохимик Дивинская назвала холодец наиболее вредным для здоровья новогодним блюдом

Фото: iStock/minadezhda

Биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская назвала вредные для здоровья новогодние блюда. Об этом сообщает NEWS.ru.