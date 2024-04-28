«Не хватило мест»: пассажиры не смогли улететь из Домодедово из-за замены борта

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Авиакомпания S7 пригнала маленький самолёт, в котором не хватило места нескольким зарегистрированным пассажирам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в Домодедово. Пять пассажиров не смогли улететь из-за того, что им не хватило места в самолёте.
Как рассказала каналу пассажирка Татьяна, она купила билеты в Саратов на прошлой неделе. Однако на стойке регистрации ей и её мужу заявили, что авиакомпания в последний момент заменила борт, поэтому места на всех не хватит.
Женщине, её мужу и ещё трём купившим билеты предложили вылететь тем же рейсом на следующее утро или рейсом авиакомпании «Победа».
В итоге пассажирам, которые не смогли улететь и более двух часов выясняли причины произошедшего, выдали дебетовые карты с 3000 рублей в качестве компенсации.
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Как рассказала каналу пассажирка Татьяна, она купила билеты в Саратов на прошлой неделе. Однако на стойке регистрации ей и её мужу заявили, что авиакомпания в последний момент заменила борт, поэтому места на всех не хватит.
Женщине, её мужу и ещё трём купившим билеты предложили вылететь тем же рейсом на следующее утро или рейсом авиакомпании «Победа».
В итоге пассажирам, которые не смогли улететь и более двух часов выясняли причины произошедшего, выдали дебетовые карты с 3000 рублей в качестве компенсации.
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Анастасия Чинкова