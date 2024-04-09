В Госдуме предложили разрешить должникам погашать кредиты прямо в аэропорту

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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил в правительство РФ запрос с предложением разрешить должникам, которым запрещён выезд за границу, оплачивать штрафы непосредственно в аэропорту при вылете.
Отмечается, что полную сумму штрафа предлагается разрешать выплачивать в аэропортах, на вокзалах и приграничных пунктах с возможностью моментальной выдачи разрешения на вылет.
Даванков отметил, что в настоящее время граждане могут узнать о задолженности через несколько информационных систем, включая «Госуслуги» и ФССП. Однако часто можно столкнуться с тем, что данные на разных ресурсах не актуальны и не синхронизируются между собой.
Такие сбои приводят к тому, что на гражданина не выпускают из страны, хотя на портале «Госуслуги» информация о задолженности не отображается. После этого человек может погасить штраф и получить уведомление от ФССП, но за границу его всё равно не выпустят из-за отсутствия информации в системе «Мир» и т.д.
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Даванков отметил, что в настоящее время граждане могут узнать о задолженности через несколько информационных систем, включая «Госуслуги» и ФССП. Однако часто можно столкнуться с тем, что данные на разных ресурсах не актуальны и не синхронизируются между собой.
Такие сбои приводят к тому, что на гражданина не выпускают из страны, хотя на портале «Госуслуги» информация о задолженности не отображается. После этого человек может погасить штраф и получить уведомление от ФССП, но за границу его всё равно не выпустят из-за отсутствия информации в системе «Мир» и т.д.
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Анастасия Чинкова