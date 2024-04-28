Россиянам запретили упаковывать чемоданы в пищевую плёнку

Нельзя посещать кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья до Радоницы (с 28 апреля по 13 мая) – эта традиция появилась во время гонений на Церковь при Никите Хрущёве. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.