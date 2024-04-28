Россиянам запретили упаковывать чемоданы в пищевую плёнку

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В петербургском аэропорту «Пулково» перестали принимать багаж, самостоятельно упакованный пассажирами в пищевую плёнку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).
Отмечается, что теперь будут приниматься только чемоданы, упакованные в плёнку, соответствующую требованиям аэропорта. Иной багаж приниматься не будет.
Представители аэропорта добавили, что пассажиры могут воспользоваться специальными стойками для упаковки багажа, которые оборудованы в здании авиагавани. Также в аэропорту открыт дополнительный пункт обслуживания.
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Анастасия Чинкова