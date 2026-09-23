«Не испортите урожай»: Роскачество назвало три ошибки при сушке помидоров

23 сентября 2026, 17:39

Крупная нарезка и высокая температура могут испортить томаты при сушке

Фото: Istock / AndreySt

Заготовленные на зиму помидоры могут быстро потерять качество, если нарушить несколько простых правил. В Роскачестве назвали три распространённые ошибки, которые чаще всего допускают при сушке томатов. Об этом сообщает Life.ru.