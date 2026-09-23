«Не испортите урожай»: Роскачество назвало три ошибки при сушке помидоров
Заготовленные на зиму помидоры могут быстро потерять качество, если нарушить несколько простых правил. В Роскачестве назвали три распространённые ошибки, которые чаще всего допускают при сушке томатов. Об этом сообщает Life.ru.
Первая — слишком крупная или неодинаковая нарезка. Разные по размеру кусочки высыхают с разной скоростью: пока одни уже готовы, внутри других может оставаться лишняя влага.
Не стоит и пытаться ускорить процесс за счёт слишком высокой температуры. В этом случае томаты могут быстро подсохнуть снаружи, но остаться влажными внутри. Кроме того, отдельные кусочки рискуют подгореть.
Третья ошибка — убрать на хранение недосушенные помидоры. Оставшаяся внутри влага повышает риск появления плесени и может привести к порче всей заготовки.
Перед сушкой томаты рекомендуют хорошо вымыть, удалить повреждённые участки и нарезать одинаковыми кусочками. Их следует разложить в один слой, не допуская соприкосновения, а затем сушить при невысокой температуре в духовке или дегидраторе, периодически проверяя готовность.
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