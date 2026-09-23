Россиян призвали сохранять добрососедство даже во время ремонта

23 сентября 2026, 17:14

Эксперт по соцполитике Якубович: ремонт является частью нормальной жизни

Фото: iStock/audioundwerbung

Ремонт является нормальной частью жизни, однако при этом важно соблюдать закон о тишине. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





В разговоре с RuNews24.ru он посоветовал не начинать войну с соседом, который делает ремонт, а сначала поговорить с ним и обсудить волнующие вопросы, поскольку человек часто не задумывается, насколько хорошо его действия слышны в соседней квартире.





«Сегодня сосед сверлит — завтра ремонт понадобится вам. Сегодня у него маленький ребёнок, завтра он будет у вас. Сегодня вас раздражает его музыка, завтра кому-то помешает ваш праздник. Помогает простое человеческое качество, которое редко обсуждают в законодательстве, — умение прощать», — отметил Якубович.