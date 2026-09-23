Россиян призвали сохранять добрососедство даже во время ремонта
Эксперт по соцполитике Якубович: ремонт является частью нормальной жизни
Ремонт является нормальной частью жизни, однако при этом важно соблюдать закон о тишине. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
В разговоре с RuNews24.ru он посоветовал не начинать войну с соседом, который делает ремонт, а сначала поговорить с ним и обсудить волнующие вопросы, поскольку человек часто не задумывается, насколько хорошо его действия слышны в соседней квартире.
«Сегодня сосед сверлит — завтра ремонт понадобится вам. Сегодня у него маленький ребёнок, завтра он будет у вас. Сегодня вас раздражает его музыка, завтра кому-то помешает ваш праздник. Помогает простое человеческое качество, которое редко обсуждают в законодательстве, — умение прощать», — отметил Якубович.
По его словам, не каждый шум является поводом для обращения в полицию, однако терпеть систематическое нарушение своих прав не стоит. Эксперт напомнил о законе тишины, запрещающем проводить шумные работы в определённое время, который должны соблюдать все граждане РФ. Это также позволит сохранить добрососедство, заключил Якубович.