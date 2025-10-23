В Якутии депутаты одобрили законопроект о запрете пропаганды абортов
В Якутии депутаты Государственного собрания одобрили в первом чтении законопроект о запрете пропаганды абортов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам депутата Ивана Луцкана, закон не запрещает сами процедуры, а направлен на предотвращение склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Он отметил, что федеральных мер недостаточно для решения проблемы: в 2024 году на 10 778 рождений приходилось 4 709 абортов, а в 2023 году — 4 833 на 11 032 рождения. Более 40% женщин в анонимном опросе сообщили о попытках склонить их к аборту.
Парламентарии выделили три направления ответственности за нарушение закона: подкуп женщин для аборта, угрозы и пропаганда искусственного прерывания беременности.
