Неправильный полив огорода в жару может погубить растения

30 июня 2026, 10:12

Садовод Туманов: огород поливать лучше в конце жаркого дня

Фото: iStock/Valeriy_G

В жаркую погоду огород лучше всего поливать в вечернее время, чтобы влага лучше впитывалась в землю и меньше испарялась. Такой совет огородникам дал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.





По его словам, полив в конце жаркого дня качественнее насыщает растения влагой. Тем не менее в закрытом пространстве в результате испарения воды образуется конденсат, который, попадая на листья, может увеличить риск развития болезней.



Туманов также развеял миф, что капли, оставшиеся на растениях, на солнце могут оставить ожоги на листьях. Солнечный свет не приносит растениям никакого вреда, отметил он. А для полива плодовых деревьев садовод порекомендовал выкопать рядом несколько ямок и лить воду непосредственно в них.





«Так вся вода оказывается внутри пласта почвы и максимально впитывается корневой системой дерева. После полива ямы нужно обратно засыпать сухой почвой. Такой способ позволяет качественно увлажнить почву на более долгий срок и не допустить ее испарения», — уточнил Туманов в разговоре с URA.RU.