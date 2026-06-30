В Роскачестве раскрыли, как выбрать натуральный йогурт
В Роскачестве раскрыли, как выбрать натуральный йогурт. Об этом пишет РИА Новости.
На упаковке йогурта должна быть маркировка «1×10⁷ КОЕ/г» или ссылка на ГОСТ 31981-2013, что подтверждает наличие полезных живых бактерий на протяжении всего срока годности. Если такой информации нет, продукт, вероятно, не является йогуртом, а йогуртным продуктом.
Упаковка должна быть целой, без дефектов, с легко читаемым текстом. Эксперты советуют хранить йогурт на «холодной полке» при температуре от 2 до 6 градусов.
Качественный йогурт должен содержать цельное или нормализованное молоко и закваску, при этом загустители и консерванты должны отсутствовать. Допустимо использование сухого молока, так как без него сложно достичь высокого содержания сухих обезжиренных веществ, отмечают специалисты. В йогуртах с фруктовыми добавками могут присутствовать стабилизирующие компоненты, поскольку немолочная среда требует нейтрализации для сохранения микрофлоры и увеличения срока хранения, поясняют эксперты Роскачества.
Читайте также: