Хирург предупредил об опасности повторного использования грудных имплантов

29 июня 2026, 21:32

Хирург Алексанян: грудные импланты предназначены для одноразового применения

Фото: iStock/nensuria

При установке в грудь б/у имплантов можно заразиться опасными заболеваниями. Об этом предупредил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.





Ранее сообщалось, что в Сети появилось множество объявлений, в которых россиянки предлагают купить у них удаленные грудные импланты. Их цена в 3–4 раза ниже новых. Алексанян назвал это «крайне сомнительными предложениями».





«Это бред. Во-первых, хирурги никогда не стерилизуют и не отдают пациенткам такие импланты. Во-вторых, ни один уважающий себя врач не возьмется устанавливать их повторно, потому что они строго для одноразового применения», — отметил пластический хирург в разговоре с Москвой 24.