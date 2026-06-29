Хирург предупредил об опасности повторного использования грудных имплантов
Хирург Алексанян: грудные импланты предназначены для одноразового применения
При установке в грудь б/у имплантов можно заразиться опасными заболеваниями. Об этом предупредил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось множество объявлений, в которых россиянки предлагают купить у них удаленные грудные импланты. Их цена в 3–4 раза ниже новых. Алексанян назвал это «крайне сомнительными предложениями».
«Это бред. Во-первых, хирурги никогда не стерилизуют и не отдают пациенткам такие импланты. Во-вторых, ни один уважающий себя врач не возьмется устанавливать их повторно, потому что они строго для одноразового применения», — отметил пластический хирург в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что при установке чужих имплантов можно заразиться гепатитом и ВИЧ. В этой связи Алексанян призвал женщин не экономить на таких вещах. Новые хорошие импланты можно купить за 70–80 тысяч рублей. С ними можно ходить до 20 лет и даже кормить грудью.