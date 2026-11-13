Россияне назвали главный признак привлекательной внешности
Почти 80% россиян за последние два-три года стали больше ценить естественную внешность. Главным признаком привлекательности они чаще всего называют ухоженную кожу. При этом большинство тратит на домашний уход не больше 15 минут в день и до 5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса SOKOLOV Beauty.
Как сообщают «Известия», естественная внешность стала больше нравиться 79% россиян, ярким изменениям отдают предпочтение 21%. Привлекательность респонденты связывают с ухоженной кожей (45%), красивой улыбкой (41%), подтянутой фигурой (36%), живой мимикой и обаянием (34%).
К косметологическим процедурам каждый третий относится нейтрально, 26% одобряют их при естественном результате, заметные изменения поддерживают лишь 5%. Чрезмерными россиянам чаще всего кажутся неестественно объёмные губы (53%), лицо без мимики (39%), слишком высокие скулы (26%) и неестественно белые виниры (25%).
В уходе за собой россиянки выбирают домашнюю косметику (24%), спорт (18%) и сочетание домашних и профессиональных процедур (13%). Каждый третий стал тщательнее подбирать косметику (33%) и регулярнее ухаживать за собой дома (32%). Самый распространенный этап домашних процедур — очищение кожи лица.
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