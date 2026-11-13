Россияне назвали главный признак привлекательной внешности

13 ноября 2026, 12:53

Почти 80% россиян назвали ухоженную кожу главным признаком привлекательности

Фото: Istock/Marina Demeshko

Почти 80% россиян за последние два-три года стали больше ценить естественную внешность. Главным признаком привлекательности они чаще всего называют ухоженную кожу. При этом большинство тратит на домашний уход не больше 15 минут в день и до 5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса SOKOLOV Beauty.