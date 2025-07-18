«Не на жизнь, а на смерть»: в Совфеде объяснили решение Фицо по санкциям против РФ

18 июля 2025, 21:30

Сенатор Владимир Джабаров призвал уважать решение Фицо по одобрению 18-го пакета санкций

Фото: Istock/artJazz

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о согласии на 18-й пакет санкций ЕС против России следует уважать, поскольку он вёл борьбу до конца.





В беседе с «NEWS.ru» Джабаров выразил уверенность, что отношения России со Словакией со временем стабилизируются.

«Это не предательство Фицо. Словакии и Венгрии тяжело противостоять ЕС, их экономика сильно завязана на ЕС. Но другие страны тоже поймут, что их там просто раздевают», — сообщил сенатор.

«Следующий пакет будет 19-м, и там будет борьба не на жизнь, а на смерть. Ему выкручивают руки, но долго это продолжаться не может», — отметил Джабаров.